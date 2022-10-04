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В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку

В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку

Автор:
04 октября 2022 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   мотоциклист   хруст   
5189
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В Сызрани двое мотоциклистов слишком быстро разогнались и столкнулись с выехавшей наперерез «Ладой Вестой». Оба наездника попали в больницу.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   мотоциклист   хруст   
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55  комментариев
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11k
.Атеист. 7 часов назад
суки двухколесные(конкретно про этих гоняющих). на таких и надо вешать вину. Превысил скорость - автоматически виновный. Ехали бы 60 как положено аварии не было бы!
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1k
Лебовски 20 минут назад
Мотоциклисты, 37 лет и 40 лет, сейчас находятся в больнице....(с)
Пусть там подольше полежат, отдохнут и подумают. может парочкой гонявых дебилов станет меньше на дороге.
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4k
Эль Кукуй Полчаса назад
Зато будет шо вспомнить))
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4k
Кистень Полчаса назад
Шлёп, шлёп, бумс!
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3k
Могвай 40 минут назад
Какой же шикарный был дабл чпок в финале.
Два тупых оленя, чтоб у них при следующей аварии, а она непременно будет, по выхлопной трубе в заднице оказалось.
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70k
Пётровыч Час назад
Два хруста могли бы спасти кому то жизни, если бы стартанули чуть позже и ехали бы чуть быстрее.
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225
deadDEVIL Час назад
В данном случае жаль только водителя "весты"
А эти двух-колёсные [мат] за сезон заманали как дома, так и на дороге.
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30
Трерг 2 часа назад
Качество видео конечно шакалье, но вроде видно, что тот который второе место занял, уходил влево от Весты и въехал в заднее колесо лидера, мот отбросило вправо, именно поэтому у Весты водительская сторона целая, а пассажирская в труху
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44k
Соломей 2 часа назад
У знакомой,такая же фигня была,автоадвокат на первом же заседании,разнес эту фигню,"про автомобилист не уступил дорогу",когда хруст ехал по главной,без светофора,на скорости 150 км/ч,на основании прецедентов,которых сотни,даже экспертиза не потребовалась.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Мотоциклисты бывают молодые и быстрые, а бывают пожилые и осторожные. И все, других мотоциклистов не существует в природе.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 2 часа назад
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1k
Довер Иванович 3 часа назад
-2, Все правильно там первое и второе место разыграли))) Да и потом сезон заканчивается
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2k
Артур 3 часа назад
Что значит, не предоставил преимущества? С каких пор нарушители имеют преимущество? Или там взлетная полоса и можно низко летать?
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417
Demonik Артур 3 часа назад
с тех пор как заехали на главную дорогу
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13k
Терапевт 3 часа назад
Ну и классики немного
Ссылка www.youtube.com
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13k
Терапевт 3 часа назад
Сраные хрусты подставили водителя лады. Интересно в их тупые головы не пришло, что там, перед перекрестком по пешеходному переходу в этот момент люди могут идти, и нужно перед ними притормаживать. Но нет, зачем это им. А притормози они перед пешеходником аварии бы не было.
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11k
Джон Уик 3 часа назад
Классик жанра. Шлемы спасли?
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1k
AlterRusse 3 часа назад
37 и 40 лет? Пля, как они дожили до такого возраста?
P.S. Главное, что невиновные люди не пострадали, а водила Весты с хорошим адвокатом и этим видео может 50% вины на этих додиков списать.
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709
h22a 4 часа назад
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451
Mrak OBOY 4 часа назад
увы объявят виновным водителя машины, хотя полностью вина на радужных хрустах! еще им посрать на людей когда выкручивают газ на полный и будят всех потому что им нужна скорость!! хорошо что моты их скорее всего в утиль!!! хоть это радует!!
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10k
Дмитрий 4 часа назад
"Шлёп-шлёп"...
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567
plyt 4 часа назад
как валенки, в разные стороны
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