В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку

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В Сызрани двое мотоциклистов слишком быстро разогнались и столкнулись с выехавшей наперерез «Ладой Вестой». Оба наездника попали в больницу.
Мотоциклисты, 37 лет и 40 лет, сейчас находятся в больнице.
По данным полиции, именно автомобилист не предоставил преимущество мотоциклистам. Хотя, заметить их было трудно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп лада мотоциклист хруст
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Пусть там подольше полежат, отдохнут и подумают. может парочкой гонявых дебилов станет меньше на дороге.
А эти двух-колёсные [мат] за сезон заманали как дома, так и на дороге.
P.S. Главное, что невиновные люди не пострадали, а водила Весты с хорошим адвокатом и этим видео может 50% вины на этих додиков списать.