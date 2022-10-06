«Голубушка, машину покиньте, пожалуйста»: нетрезвая барышня села в чужое такси

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Пьяная баба - худший клиент! Это нетрезвая дамочка уселась в чужое такси и отказалась покидать автомобиль.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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