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«Голубушка, машину покиньте, пожалуйста»: нетрезвая барышня села в чужое такси

«Голубушка, машину покиньте, пожалуйста»: нетрезвая барышня села в чужое такси

Автор:
06 октября 2022 12:09
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт в такси   пассажирка такси   пьяная женщина   такси   таксист   
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Пьяная баба - худший клиент! Это нетрезвая дамочка уселась в чужое такси и отказалась покидать автомобиль.

Источник:

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Метки: авто   видео   конфликт в такси   пассажирка такси   пьяная женщина   такси   таксист   
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12  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Это, конечно, социальная катастрофа. Пьяные "в стельку" и повально курящие совсем юные девушки, молодые женщины... Каких-то тридцать лет назад увидеть на улице курящую девушку было огромной редкость и то, в основном, в столицах, а уж увидеть пьяную, ну, извините! Сейчас - норма. Потом слёзные сборы денег на операции ребёнку-инвалиду. Мрак.
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2k
Leonid Минуту назад
Ну, эта ещё нормальная... бывает и похуже!!! на много хуже
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34k
Седой Минуту назад
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5k
Михаил 4 минуты назад
вот раньше не было никаких оценок в приложении и можно было нах выкинуть из машины пьяную шкуру и тебе ничего не будет.
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1k
Sergius SPb 10 минут назад
В-воспитание.
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1k
ChePaev 15 минут назад
«Голубушка, машину покиньте, пожалуйста»: нетрезвая барышня села в чужое таксиПосмотреть
«Голубушка, машину покиньте, пожалуйста»: нетрезвая барышня села в чужое такси
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30k
Slonyash Полчаса назад
Голубушка
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−58
Сигизмунд Лазаревич 55 минут назад
На законодательном уровне надо разрешить бить пьяных баб. Слов эти существа не понимают.
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8k
Trenzel2003 Час назад
Да у этого таксяста все не тик-так. Что не рейс, то приключение. См. на ютубе.
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