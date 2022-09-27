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Быстрый, дерзкий, как пуля резкий: ДТП из Северной столицы

Быстрый, дерзкий, как пуля резкий: ДТП из Северной столицы

Автор:
27 сентября 2022 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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На улице Парашютной в Санкт-Петербурге водитель «девятки» почувствовал себя гонщиком, но не успел затормозить и протаранил автомобиль такси.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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14  комментариев
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126k
Аааа 2 часа назад
судя по тормозному следу, старался остановиться как мог.
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11k
Джон Уик 5 минут назад
На газон опасно выскакивать. Кто его знает кто там стоит лежит.
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1k
ssdeep 9 минут назад
По моему, дешевле было об ограждение тормозить чем об авто )))
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6k
Core 21 минуту назад
Не как пуля, а как понос резкий
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50k
Олег 45 минут назад
с таким тормозным путем, когда 1000% знаешь что ударишь, проще крутнуть руль право и вылететь на газон, разбив только свое корыто. Долбодятел....
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2k
pinbalist 55 минут назад
Даунито хромосомо
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17
Артём Час назад
В кои-то веки таксист не виноват...
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359k
Кот шашлык 2 часа назад
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6k
Roman 2 часа назад
Про шамаича уже шутили?
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Олег

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