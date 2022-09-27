Быстрый, дерзкий, как пуля резкий: ДТП из Северной столицы

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На улице Парашютной в Санкт-Петербурге водитель «девятки» почувствовал себя гонщиком, но не успел затормозить и протаранил автомобиль такси.
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АНТИФИШКИ
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