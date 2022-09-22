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Накачанный «Волчок»: Mercedes-Benz W124 E60 AMG 1992 года

Накачанный «Волчок»: Mercedes-Benz W124 E60 AMG 1992 года

Автор:
22 сентября 2022 08:58
Сообщество : Автомир
Метки: AMG Mercedes-Benz   Mercedes   Mercedes-Benz 500E   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
704
26
Наверное никогда в истории такого не было, чтобы компания "Мерседес" доверяла производить техническую часть своей продукции сторонним компаниям.
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Источник:

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Метки: AMG Mercedes-Benz   Mercedes   Mercedes-Benz 500E   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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4  комментария
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92k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Говорят, в свое время у ГАЗа был выбор, что купить: оборудование и оснастку снятого в Германии с производства W124 или Крайслер Себринг
ГАЗ выбрал Крайслер
И похоронил Волгой Сайбером легковое производство ГАЗа вообще и навсегда....
Ибо современные условия уже на дают права на несколько ошибок....
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3k
constriktor97 Полчаса назад
208 000 ? А чо, недорого. По сравнению с VW Polo Sedan, за который сейчас хотят 40 000$
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3k
Deniss Час назад
тюнинг от AMG надо не на фотках смотреть, а на трэке показывать.
Желательно на видео... а лучше за рулем...
Эх мечты, мечты...
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5k
Бу 4 часа назад
Какая красота
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