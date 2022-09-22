Накачанный «Волчок»: Mercedes-Benz W124 E60 AMG 1992 года

После фильма Люка Бессона «Такси» (1998) все узнали, что такое Mercedes-Benz 500E. Знаменитый "волк в овечьей шкуре". Обычный седан с 5.0-литровым двигателем от Mercedes-Benz 500 SL. Компания Porsche помогла довести его до ума и даже собирала их. Разгон до "сотни" у них был за 6.1 секунды. Максимальная скорость 260 км/ч.