Накачанный «Волчок»: Mercedes-Benz W124 E60 AMG 1992 года

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Наверное никогда в истории такого не было, чтобы компания "Мерседес" доверяла производить техническую часть своей продукции сторонним компаниям.
После фильма Люка Бессона «Такси» (1998) все узнали, что такое Mercedes-Benz 500E. Знаменитый "волк в овечьей шкуре". Обычный седан с 5.0-литровым двигателем от Mercedes-Benz 500 SL. Компания Porsche помогла довести его до ума и даже собирала их. Разгон до "сотни" у них был за 6.1 секунды. Максимальная скорость 260 км/ч.
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В 1993 году ателье AMG построило "волкодава в овечьей шкуре" — Е60. Объем двигателя модели 500Е увеличили до 6 литров и доработали. Теперь он выдавал 380 л.с! Разгон до "сотни" уменьшился — 5,4 секунды. Максимальная скорость выросла до 280 км/ч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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