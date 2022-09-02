Аутентичная Toyota Supra 1994 года перешагнула рубеж в $100 000 на аукционе

В отличие от некоторых других экземпляров, уходивших за приличные деньги, этот не имеет съёмной крыши, но зато выкрашен в чёрный цвет и укомплектован тёмным интерьером. Утверждается, что это сочетание вкупе с 3-литровым 2JZ-GTE под капотом и 6-ступенчатой механикой получили всего несколько десятков автомобилей в американской спецификации. Найти в стоке практически такой якобы большая удача для коллекционера.