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Аутентичная Toyota Supra 1994 года перешагнула рубеж в $100 000 на аукционе

Аутентичная Toyota Supra 1994 года перешагнула рубеж в $100 000 на аукционе

Автор:
02 сентября 2022 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: Supra   Toyota   Toyota Supra   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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Эта Toyota Supra Turbo 1994 года выпуска с жесткой крышей имеет пробег 48 тысяч миль (77 000 километров) и оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, соединенным с шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом.

Источник:

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Метки: Supra   Toyota   Toyota Supra   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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1  комментарий
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kaboza 10 минут назад
ранее ламба была, супра ща, nfs 1 намечается)
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