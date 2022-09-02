Аутентичная Toyota Supra 1994 года перешагнула рубеж в $100 000 на аукционе

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Эта Toyota Supra Turbo 1994 года выпуска с жесткой крышей имеет пробег 48 тысяч миль (77 000 километров) и оснащена 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, соединенным с шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом.
На аукционном портале Bring a Trailer выставлена на продажу Toyota Supra четвёртого поколения, выпущенная в 1994 году, с 48 тысячами миль на одометре, торги за которую чуть ли не моментально перевалили за отметку $100 000.
В отличие от некоторых других экземпляров, уходивших за приличные деньги, этот не имеет съёмной крыши, но зато выкрашен в чёрный цвет и укомплектован тёмным интерьером. Утверждается, что это сочетание вкупе с 3-литровым 2JZ-GTE под капотом и 6-ступенчатой механикой получили всего несколько десятков автомобилей в американской спецификации. Найти в стоке практически такой якобы большая удача для коллекционера.
Историей автомобиля на страничке лота особо не делятся. Известно, что до нынешнего продавца «Супрой» владели четыре человека. Двухдверка успела поколесить по дорогам Огайо, Мичигана, Иллинойса и Флориды. Состояние спорткара описывается чуть ли не как идеальное и максимально приближенное к заводскому. Тем не менее немножко тюнинга в машине имеется.
Так, Supra посажена чуть-чуть ниже. Койловеров на автомобиле нет, но установлены пружины Eibach. Продавцы упоминают и разрезные шестерни распредвалов. Незадолго до продажи машина пережила ТО с заменой ремня ГРМ, роликов, натяжителей, некоторых прокладок, водяного насоса и термостата. Также для поддержания заводского вида были заказаны новые хромированные центральные колпаки для дисков.
Подчёркивается, что данный экземпляр оставался в стоковом виде на протяжении всей своей жизни, а не приведён в него ради того, чтобы продать подороже, как стали делать отдельные владельцы Toyota Supra в последнее время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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