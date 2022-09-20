Bentley Continental R 1992 года сэра Элтона Джона выставили на аукцион

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Производившийся между 1991 и 2003 годами, Bentley Continental R является очень редкой моделью. Всего было выпущено 1854 автомобиля.
Портал Car & Classic выставил на торги двухдверку Bentley Continental R 1992 года выпуска. Модель редкая. Первым владельцем машины был не кто иной, как Элтон Джон. В его руках Bentley находился с 1992 по 1996 год, после чего оказался у нынешнего продавца.
Помимо известного на весь мир хозяина, автомобиль может похвастаться ещё одной особенностью. По заказу музыканта в салоне Continental R установили мощную аудиосистему, насчитывающую 14 динамиков MB Quart.
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В объявлении отмечается, что состояние машины нельзя назвать идеальным. В частности, на днище имеются очаги коррозии. Одометр двухдверки показывает 95 921 милю, однако фактически пробег выше на 2956 миль. Именно столько музыкант наездил до того, как в Bentley отказал спидометр. За 30 лет на дорогах авто также потребовалась замена коробки передач, замка зажигания, дверных замков и оконных уплотнителей.
В движение Continental R приводится 6.75-литровым V8 с турбонаддувом, выдающим 330 сил и 610 Нм крутящего момента. В паре с ним работает автоматическая коробка GM 4L80-E производства GM, которая была доработана британскими инженерами.
Сколько хотят выручить за Continental R Элтона Джона, неизвестно, но на момент публикации ставки на торгах дошли до 39 000 долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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