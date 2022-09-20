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Bentley Continental R 1992 года сэра Элтона Джона выставили на аукцион

Bentley Continental R 1992 года сэра Элтона Джона выставили на аукцион

Автор:
20 сентября 2022 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   Bentley Continental   Элтон Джон   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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Производившийся между 1991 и 2003 годами, Bentley Continental R является очень редкой моделью. Всего было выпущено 1854 автомобиля.
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Источник:

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Метки: Bentley   Bentley Continental   Элтон Джон   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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7  комментариев
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24k
Matrosskin 3 часа назад
- Заднеприводный ?
- Конечно !
- А автомобиль ?
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5k
saliamnn 21 минуту назад
Не спешим покупать.Щаз коммуналка за сентябрь придет ещё цену опустит.
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293
Liberman Полчаса назад
ну и кто хочет себе педобентли?
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57
Голован Щекн 2 часа назад
И кто его теперь купит после того как сразу сказали чей он был?
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Там после пи.дора весь интерьер менять надо.Да и вообще зашквар.
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233
zzzz_987 3 часа назад
ФУБЛЯ , зашквар , зашквар...
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6k
Том Сойер 4 часа назад
После пи.до.ра машина - зашквар.....
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