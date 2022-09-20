Bentley Continental R 1992 года сэра Элтона Джона выставили на аукцион

В объявлении отмечается, что состояние машины нельзя назвать идеальным. В частности, на днище имеются очаги коррозии. Одометр двухдверки показывает 95 921 милю, однако фактически пробег выше на 2956 миль. Именно столько музыкант наездил до того, как в Bentley отказал спидометр. За 30 лет на дорогах авто также потребовалась замена коробки передач, замка зажигания, дверных замков и оконных уплотнителей.