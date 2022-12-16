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Компания Bentley поставила рекорд, но не по скорости, а по производству мёда

Компания Bentley поставила рекорд, но не по скорости, а по производству мёда

Автор:
16 декабря 2022 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   авто   автомир   автомобили   мёд   пасека   пчеловодство   
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Британский производитель автомобилей премиум-класса Bentley объявил, что ему удалось произвести 1000 банок меда.
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Метки: Bentley   авто   автомир   автомобили   мёд   пасека   пчеловодство   
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1  комментарий
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SNZV 55 минут назад
Мед производят пчелы, а компания Bentley его собирает и упаковывает )

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