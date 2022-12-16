Компания Bentley поставила рекорд, но не по скорости, а по производству мёда

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Британский производитель автомобилей премиум-класса Bentley объявил, что ему удалось произвести 1000 банок меда.
Центр передового опыта по производству мёда Bentley добился рекордных результатов: в 2022 году выпущена тысяча банок мёда, сгенерированного проживающими на территории фирмы пчёлами. Купить такой мёд невозможно, его предлагают только гостям предприятия в Крю в качестве особого подарка.
Медовый проект компания именует Flying Bees — «Летающие пчёлы». В названии проекта скрыта игра слов, так как логотип Bentley, парящая буква, которую размещают на капотах автомобилей, известен под названием Flying B.
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Первые пчёлы появились в Крю в 2019 году. Тогда колония насчитывала 190 тысяч особей, сейчас их число превышает 600 тысяч. Обитают они в 10 ульях, за которыми следят пчеловоды из компании Buckley Bees. Компания утверждает, что мёд собирают, фильтруют и упаковывают с тем же вниманием к мельчайшим деталям, которое практикуется при сборке автомобилей.
Проект Flying Bees появился как часть инициативы Bentley по достижению углеродной нейтральности предприятия в Крю. Помимо разведения пчёл сотрудники компании практикуют уход за обитающими на территории ежами, а также высадку новых деревьев и цветов. Для улучшения флоры уже высажено, к примеру, более 5 тысяч луковиц нарциссов.
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Метки: Bentley авто автомир автомобили мёд пасека пчеловодство
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