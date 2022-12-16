Компания Bentley поставила рекорд, но не по скорости, а по производству мёда

Первые пчёлы появились в Крю в 2019 году. Тогда колония насчитывала 190 тысяч особей, сейчас их число превышает 600 тысяч. Обитают они в 10 ульях, за которыми следят пчеловоды из компании Buckley Bees. Компания утверждает, что мёд собирают, фильтруют и упаковывают с тем же вниманием к мельчайшим деталям, которое практикуется при сборке автомобилей.