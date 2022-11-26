Сумасшедшие конструкции первых советских гоночных автомобилей

Помимо аэродинамической формы кузова, гоночная машина «Звезда» была еще и очень низкой: всего 720 мм от земли, она не достигала даже до пояса среднего взрослого человека. Автомобиль был оснащен двигателем мощностью 30 л.с.

23 сентября 1946 года «Звезда» вышла на первый испытательный рейс. Он выявил мелкие недостатки и помог правильно отрегулировать карбюратор и определить точные пропорции бензола и спирта, двух компонентов топлива, используемого автомобилем.