Сумасшедшие конструкции первых советских гоночных автомобилей

Эти автомобили были плавными и низкими, чтобы преодолевать сопротивление воздуха и развивать максимальную скорость.
Вскоре после изобретения автомобилей максимальная скорость стала целью многих автомобилестроителей. В гонку включились и советские конструкторы.
В 1937 году Московский центральный автомобильный спортивный клуб построил двухместный спортивный автомобиль ГАЗ-А ЦАКС. Он смог разогнаться до 131,1 км/ч.
Еще один гоночный автомобиль под названием ГАЗ ГЛ-1 был выпущен в 1938 году. Он был создан на базе ГАЗ М1, легкового автомобиля, серийно выпускавшегося в СССР с 1936 по 1943 год. По сравнению со стандартным легковым автомобилем, гоночная версия имела гораздо более смелую внешность. ГЛ-1 смог разогнаться до 147,84 км/ч.
Разработка и производство спортивных автомобилей в СССР остановились с началом Великой Отечественной войны и возобновились только после ее окончания в 1945 году. После войны московский инженер Александр Пельтцер предложил проект крайне необычного гоночного автомобиля, чтобы побить существующие международные рекорды скорости.
По задумке конструктора, это должен был быть совершенно новый автомобиль, не основанный ни на одной из существующих легковых машин, выпускавшихся серийно в Советском Союзе. Пельтцер считал, что для достижения максимальной скорости новый автомобиль должен быть спроектирован с единственной целью.
После того как идея была одобрена правительством, автомобиль был построен всего за пять месяцев. Новый гоночный автомобиль получил название «Звезда», а на его бортах была нарисована красная звезда.
«Звезда» имела гладкий корпус аэродинамической формы, лишенный плоских поверхностей и острых углов.
Советский гоночный автомобиль следовал международной тенденции: все конструкторы спортивных автомобилей того времени исследовали идею уменьшения сопротивления воздуха путем соответствующей формы кузова автомобиля. Например, Mercedes Benz W125 «Rekordwagen» был разработан таким же образом.
Помимо аэродинамической формы кузова, гоночная машина «Звезда» была еще и очень низкой: всего 720 мм от земли, она не достигала даже до пояса среднего взрослого человека. Автомобиль был оснащен двигателем мощностью 30 л.с.
23 сентября 1946 года «Звезда» вышла на первый испытательный рейс. Он выявил мелкие недостатки и помог правильно отрегулировать карбюратор и определить точные пропорции бензола и спирта, двух компонентов топлива, используемого автомобилем.
Спустя неделю болид «Звезда» смог разогнаться до 148 км/ч на Минском шоссе в Москве.
Через год конструкторы разработали новую модель, получившую название «Звезда-2». Новая машина получила новую коробку передач, модернизированную систему охлаждения двигателя и новый двигатель мощностью 42 л.с. В ходе испытаний автомобиль удалось разогнать до 159,5 км/ч.
После модернизации машина была переименована в «Звезду-3». В числе прочих разработок у нее был новый двигатель мощностью 64 л.с. Невесомый и обтекаемый автомобиль теперь мог разгоняться до 205 км/ч.
Последняя модель серии «Звезда» получила название «Звезда 6». По сравнению с предыдущими моделями она имела заметно удлиненный корпус. Максимальная скорость автомобиля составляла всего 182,8 км/ч. В конце 1962 года конструкторское бюро скоростных автомобилей закрылось, производство экспериментальных гоночных автомобилей прекратилось.
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