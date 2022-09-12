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Мототрюкач переусердствовал и приложился головой об асфальт

Мототрюкач переусердствовал и приложился головой об асфальт

Автор:
12 сентября 2022 17:30
Сообщество : Мото
Метки: авто   видео   мото   мотоциклист   падение   прикол   скутер   трюкач   
992
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Азиат на скутере хотел повыделываться на камеру, но немного перестарался. Удивило, что шлем был надет!

Источник:

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Метки: авто   видео   мото   мотоциклист   падение   прикол   скутер   трюкач   
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9  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Были бы мозги, мог бы сотрясение заработать!
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11k
кот базилий 2 минуты назад
Какой ловкий абизиан, жалко в шлеме...
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315
Мицелий Грибов 13 минут назад
Да и сезон всё равно пора было уже закрывать
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11k
Администратоp 14 минут назад
они все заканчивают подобным образом. хорошо что никого не покалечил.
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113
Александр Шевченко Полчаса назад
Может мозги на место встанут.
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5k
GROMOZEKA 38 минут назад
Довые.....живался
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1k
SHAGREEN 54 минуты назад
Ну, собственно, просмотров хотел, просмотры получил.
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6k
Tim_G Час назад
просто на козе ездить уже для слабаков, надо теперь еще жопой вилять?
а в шлепанцах - эт правильно, т.к. кроссовки все равно при размазывании по асфальту слетают, а так, в морге обули и красивый
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