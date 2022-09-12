Мототрюкач переусердствовал и приложился головой об асфальт

992
1
1
Азиат на скутере хотел повыделываться на камеру, но немного перестарался. Удивило, что шлем был надет!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сорвиголова Алекс Харвилл погиб при попытке совершить рекордный прыжок на мотоцикле
- Гонка с Lamborghini на извилистой дороге едва не закончилась печально для мотоциклиста
- Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области
- Мотоциклист проскользил перекрёсток на красный сигнал светофора
- В шортах и футболке на скутере
Новости партнёров
Какие мозги?????
а в шлепанцах - эт правильно, т.к. кроссовки все равно при размазывании по асфальту слетают, а так, в морге обули и красивый