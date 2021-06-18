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Известный мотоэкстремал погиб пытаясь установить мировой рекорд Гиннесса по дальности прыжка на мотоцикле, 351 фут (106,9 метра). Трагическое падение произошло 17 июня в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон.
В 2013 году американец Алекс Харвилл стел первым на Земле, кто преодолел расстояние в 90,5 метра мотопрыжком с одного пандуса на другой.
Спортсмену было всего 28 лет, месяц назад на свет появился его второй ребенок. Роковой заезд Харвилла попал в объектив камеры одного из присутствовавших на авиашоу в Мозес-Лейк, где парень попытался запустить свой байк с рампы на расстояние более 100 метров и побить свой прошлый рекорд.
Авария шокировала и привела в ужас зрителей шоу. Каскадер разогнался, заехал на рампу, взлетел, но недостаточно высоко и не достиг вершины грунтовой горы напротив. Мотоцикл Харвилла врезался в препятствие и отбросил спортсмена через руль на многие метры вперед. Молодой человек не перенес полученных при ударе травм и позже скончался в больнице.
Организаторы авиашоу пообещали пожертвовать все доходы с трагического выступления Харвилла на оплату его медицинских счетов.
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Чего собственно долгое время и добивался
Смешно, чесслово.
Никто ничего не покорил, просто еще не пришло время.
Вот этому чуваку время уже пришло.
"Организаторы авиашоу пообещали пожертвовать все доходы с трагического выступления Харвилла на оплату его медицинских счетов"
Грубо говоря, так прекрасно выступил, что даже похороны сам оплатил.
Человек долго искал способ красиво разложиться.
Он его нашел, мы все это понимаем.
Чувак!
Какие рекорды?
Как можно больше прыжков совершить, прежде чем разъе.б.а.ться?
Это же не олимпиада, в конце концов....