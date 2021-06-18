Спортсмену было всего 28 лет, месяц назад на свет появился его второй ребенок. Роковой заезд Харвилла попал в объектив камеры одного из присутствовавших на авиашоу в Мозес-Лейк, где парень попытался запустить свой байк с рампы на расстояние более 100 метров и побить свой прошлый рекорд.

2021-06-18T12:45:03+03:00