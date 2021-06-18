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Сорвиголова Алекс Харвилл погиб при попытке совершить рекордный прыжок на мотоцикле

Сорвиголова Алекс Харвилл погиб при попытке совершить рекордный прыжок на мотоцикле (3 фото + 2 видео)

Автор:
18 июня 2021 12:45
Сообщество : Мото
Метки: аварии   авто   видео   мото   мотоциклист   падение   смерть   экстремал   
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Известный мотоэкстремал погиб пытаясь установить мировой рекорд Гиннесса по дальности прыжка на мотоцикле, 351 фут (106,9 метра). Трагическое падение произошло 17 июня в городе Мозес-Лейк, штат Вашингтон.

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Метки: аварии   авто   видео   мото   мотоциклист   падение   смерть   экстремал   
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30  комментариев
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27k
АнтонПолднев Час назад
Сорвиголова Алекс Харвилл погиб при попытке совершить рекордный прыжок на мотоцикле
Чего собственно долгое время и добивался
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4k
Mike Snow 13 минут назад
Предсказуемо
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8k
Alexander 14 минут назад
Респект таким парням - поставщикам органов для трансплантации..
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64k
Максим 18 минут назад
Типичный долпоеп..Неужели ждал, что к нему придут и предложат стать призрачным гонщиком? Хотя.. если ничего другого не умеешь.
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15k
KOSTELLO 19 минут назад
Мне всегда нравится как описывают таких экстремалов - "Он покорил воздух", "он покорил воду" ит.д.

Смешно, чесслово.
Никто ничего не покорил, просто еще не пришло время.
Вот этому чуваку время уже пришло.
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−3
Gttgtt Gtt Полчаса назад
не пойму почему нужно было на эту насыпь приземляться можно же было приземлиться на что-то пониже - рассчитать какую скорость для какой амплитуды и кривую по которой должен был пролететь и соответственно выбрать необходимую высоту поверхности на кт приземлиться должен
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48
Al_goritm Полчаса назад
Последний абзац - просто венец всей статье.
"Организаторы авиашоу пообещали пожертвовать все доходы с трагического выступления Харвилла на оплату его медицинских счетов"
Грубо говоря, так прекрасно выступил, что даже похороны сам оплатил.
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365
Simo Полчаса назад
да чего вы злые то такие?
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365
Simo KOSTELLO 11 минут назад
он искал способ бить рекорды и уж точно не убраться, ради этого и рисковал.
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25k
СергейРоманов Полчаса назад
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1k
Константин Полчаса назад
что мешало то трамплин с запасом поближе поставить? или расстояние считается только от края трамплина до края насыпи. или до точки приземления? кто в теме, поясните.
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149
Dima 36 минут назад
когда играешь со смертью, всегда побеждает последняя !!!!
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28k
Кот Баюн 37 минут назад
Никчемному существу никчемная смерть... пользы НОЛЬ. Лучше бы в краш-тестах вместо манекена работал, поьза бы была...
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19k
Ватаку Накомоде 56 минут назад
Хруст 80 левела. Знал на что шёл.
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2k
Михаил Час назад
Я так понимаю, что он долго этого добивался. Цель достигнута. Надеюсь, успел заработать на содержание оставшихся без отца детей.
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365
Simo Час назад
Земля пухом, смельчак.
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5k
citrus1 Час назад
Безумству храбрых-венки со скидкой
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748
Al gor Час назад
Жил ярко, умер молодым.
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Дарвин ликует!!!
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
А сидел бы ровно на стуле в офисе или шурупы закручивал,то и внуков ивидел и сиськи ещё лет 50 помял бы.
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