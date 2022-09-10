Первый белорусский спортивный электрокар представили на соревнованиях Minsk Electro

Электрокар в настоящее время разгоняется до 100 км за 6 секунд, но начальник научно-инжинирингового центра Объединённого института машиностроения НАН Александр Белевич заявил, что это не предел и перед учёными стоит задача сократить время до 4. Весь этого чуда больше тонны.