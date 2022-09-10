Первый белорусский спортивный электрокар представили на соревнованиях Minsk Electro

И да, он ездит не на картофельной тяге, а жаль...
Сегодня белорусские инженеры из Национальной академии наук презентовали своё создание на соревнованиях Minsk Electro. Более того, поговаривают, что производство таких машин могут поставить на поток.
Электрокар в настоящее время разгоняется до 100 км за 6 секунд, но начальник научно-инжинирингового центра Объединённого института машиностроения НАН Александр Белевич заявил, что это не предел и перед учёными стоит задача сократить время до 4. Весь этого чуда больше тонны.
Белевич назвал основной целью создания автомобиля - тестировку белорусских элементов компонентной базы, разработанных в институте.
«Чтобы белорусские автомобили развивались, там должны стоять белорусские компоненты»
Первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик отметил, что в Беларуси создан и поставлен на производство отечественный электродвигатель разной мощности. Электроника и управление к этим машинам, сборка аккумуляторных систем также успешно освоены.
Большинство электроники в электромобиле, в том числе система управления - собственного производства.
Как вам спортивный электромобиль от Академии наук Беларуси?
Источник:
АНТИФИШКИ
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