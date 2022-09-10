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Первый белорусский спортивный электрокар представили на соревнованиях Minsk Electro

Первый белорусский спортивный электрокар представили на соревнованиях Minsk Electro

Автор:
10 сентября 2022 17:53
Сообщество : Автомир
Метки: Minsk Electro   Спорт   академия наук   беларусь   гонки   электромобиль   
247
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И да, он ездит не на картофельной тяге, а жаль...

Сегодня белорусские инженеры из Национальной академии наук презентовали своё создание на соревнованиях Minsk Electro. Более того, поговаривают, что производство таких машин могут поставить на поток. 


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Электрокар в настоящее время разгоняется до 100 км за 6 секунд, но начальник научно-инжинирингового центра Объединённого института машиностроения НАН Александр Белевич заявил, что это не предел и перед учёными стоит задача сократить время до 4. Весь этого чуда больше тонны.

  

Белевич назвал основной целью создания автомобиля - тестировку белорусских элементов компонентной базы, разработанных в институте.


«Чтобы белорусские автомобили развивались, там должны стоять белорусские компоненты»


Первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик отметил, что в Беларуси создан и поставлен на производство отечественный электродвигатель разной мощности. Электроника и управление к этим машинам, сборка аккумуляторных систем также успешно освоены.


Большинство электроники в электромобиле, в том числе система управления - собственного производства.

Как вам спортивный электромобиль от Академии наук Беларуси?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Minsk Electro   Спорт   академия наук   беларусь   гонки   электромобиль   
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
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16k
kotovski 22 секунды назад
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52k
noName Час назад
Ну успехов белорусам в этом направлении!А пока этот пипелац выглядит так как будто его пэонэры в кружке лепили...
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6k
workmen77 2 часа назад
"поставлен на производство отечественный электродвигатель разной мощности. Электроника и управление к этим машинам, сборка аккумуляторных систем также успешно освоены" - да, да, конечно верим, что белорусские предприятия специально начали производить литиевые батареи, электродвигатель и контроллеры для одного экземпляра опытной модели.
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789
Arti 2 часа назад
Главный вопрос:
Сколько картошки можно перевезти за раз?
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