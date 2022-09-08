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Совершенно новый, нетронутый, в оригинальной упаковке Yamaha SR500 1981 года

Совершенно новый, нетронутый, в оригинальной упаковке Yamaha SR500 1981 года

Автор:
08 сентября 2022 14:07
Сообщество : Мото
Метки: Yamaha   авто   автомир   автомобили   капсула времени   мото   мотоцикл   
1018
17
Интересно, что за последний год уже второй раз встречается Yamaha SR500 1981 года выпуска, который всё еще является совершенно новым в заводской упаковке, поэтому, если у вас возникло небольшое дежа вю, не волнуйтесь.
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Источник:

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Метки: Yamaha   авто   автомир   автомобили   капсула времени   мото   мотоцикл   
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7  комментариев
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440
Переоборудованный лосось 2 часа назад
хотелось бы больше фотографий ящика и упаковочной плёнки...
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922
D. K 4 минуты назад
Так вот ты какой, кот в мешке.
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14k
Ser 13 минут назад
Осталось только облизнуться!
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7k
mbr Полчаса назад
А в чём ценность Вайамэйча СР 500? Ну кроме как поставить под музейный колпак?
Техническая бытовая ценность у него нулевая. Я не думаю, что его сейчас просто ремонтировать и обслуживать.
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
а вот любопытно за 41 год полиэтилен разве не теряет свои свойства (прозрачность , пластичность, крепость..) подозрительно новый полиэтилен.
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2
ЛехаЧифирь Час назад
Ява..
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8k
МихА Час назад
Красавец, глаз не оторвать, час уже любуюсь
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Weber

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