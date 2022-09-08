Совершенно новый, нетронутый, в оригинальной упаковке Yamaha SR500 1981 года

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Интересно, что за последний год уже второй раз встречается Yamaha SR500 1981 года выпуска, который всё еще является совершенно новым в заводской упаковке, поэтому, если у вас возникло небольшое дежа вю, не волнуйтесь.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за мотоцикл Yamaha SR500 выпуска 1981 года, которого за 41 год после сборки в прямом смысле не касалась рука человека. Заводскую упаковку мотоцикла за это время ни разу не открывали даже ради того, чтобы сделать полноценные фотографии для описания лота. За двухколёсную «капсулу времени» сейчас предлагают 12 000 долларов.
Продавец (один из дилеров подержанной техники в США) предлагает получать представление о внешнем виде мотоцикла с помощью фотографий, сделанных через полиэтиленовую обёртку, а также описания. Согласно ему, Yamaha SR500 окрашена в серебристый цвет с золотистыми акцентами, располагает чёрным сиденьем и литыми колёсными дисками.
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В заводской упаковке мотоцикл находится в полуразобранном состоянии. У него снято переднее колесо, а навесное оборудование (например, руль, приборы, зеркала и указатели поворота), также демонтированное, уложено в пенопластовый чехол, который расположен в верхней части коробки.
В оснащение мотоцикла входят кикстартер, дисковый тормоз на переднем колесе, хромированные регулируемые амортизаторы и хромированный же глушитель. Yamaha SR500 комплектовалась одноцилиндровым мотором объёмом 499 кубических сантиметров в паре с пятиступенчатой «механикой»: мотор развивал 32 л.с.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Техническая бытовая ценность у него нулевая. Я не думаю, что его сейчас просто ремонтировать и обслуживать.