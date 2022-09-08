Совершенно новый, нетронутый, в оригинальной упаковке Yamaha SR500 1981 года

Продавец (один из дилеров подержанной техники в США) предлагает получать представление о внешнем виде мотоцикла с помощью фотографий, сделанных через полиэтиленовую обёртку, а также описания. Согласно ему, Yamaha SR500 окрашена в серебристый цвет с золотистыми акцентами, располагает чёрным сиденьем и литыми колёсными дисками.