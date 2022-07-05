ГАЗ-66 в красочной зарубежной рекламе всесоюзного объединения «Автоэкспорт»

Наряду с высокой проходимостью, ГАЗ-66 мог похвастаться недурственными динамическими данными. Он бодро стартовал с места, а на шоссе мог разогнаться до 90-95 км/ч.



Не забыли упомянуть и о том, что ГАЗ-66 имел пониженный центр тяжести (985 мм) и хорошую устойчивость на поворотах и косогорах. У его предшественника ГАЗ-63 с этим были известные проблемы.



Создатели рекламного проспекта отметили, что несмотря на утилитарное предназначение машины, за счет установки рессор увеличенной длины (1500 мм) и телескопических амортизаторов, значительно увеличилась плавность и комфорт передвижения. Кроме того работу водителя облегчали: гидроусилитель руля, эффективная вентиляционная установка и отопитель.