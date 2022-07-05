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ГАЗ-66 в красочной зарубежной рекламе всесоюзного объединения «Автоэкспорт»

ГАЗ-66 в красочной зарубежной рекламе всесоюзного объединения «Автоэкспорт»

Автор:
05 июля 2022 08:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автоэкспорт   ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   грузовик   советские автомобили   
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ГАЗ-66 стал несомненной удачей Горьковского автозавода. Созданный в 1964 году, он стал одним из самых массовых советских грузовых автомобилей.
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Метки: Автоэкспорт   ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   грузовик   советские автомобили   
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4  комментария
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Алекс Чебурашкин Час назад
Так и есть, один из лучших! даже шины с подкачкой. в народе его шашигой называли
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15k
Вася Час назад
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