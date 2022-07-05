ГАЗ-66 в красочной зарубежной рекламе всесоюзного объединения «Автоэкспорт»

571
9
ГАЗ-66 стал несомненной удачей Горьковского автозавода. Созданный в 1964 году, он стал одним из самых массовых советских грузовых автомобилей.
Грузовик отличался великолепной проходимостью и универсальностью. ГАЗ-66 полюбился в войсках и народном хозяйстве. Кроме того он активно поставлялся за рубеж: в страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Всего на экспорт ушло 46265 автомобилей!
Брошюра 1968 года
Перед вами вариант проспекта В/О Автоэкспорт на английском языке. В брошюре приводилось описание основных технических характеристик и конструктивных особенностей машины.
В частотности сообщалось, что ГАЗ-66 являлся обладателем двух золотых медалей: «Промышленной палаты СССР» 1966 года и «Международной ярмарки в Лейпциге» 1967 года.
В частотности сообщалось, что ГАЗ-66 являлся обладателем двух золотых медалей: «Промышленной палаты СССР» 1966 года и «Международной ярмарки в Лейпциге» 1967 года.
×
×
Грузовик оборудовался 8-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 130 л.с., полноприводной трансмиссией с самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами, односкатными колесами и системой способной на ходу изменять давление в шинах (от 2,8 кГ/см2 до 0,5 кГ/см2).
Кроме того говорилось о том, что горьковский грузовик обладает прогрессивной компоновкой с кабиной над двигателем и практически идеальной развесовкой: в снаряженном состоянии на переднюю ось приходилось - 2730 кг, на заднюю - 3070 кг.
Кроме того говорилось о том, что горьковский грузовик обладает прогрессивной компоновкой с кабиной над двигателем и практически идеальной развесовкой: в снаряженном состоянии на переднюю ось приходилось - 2730 кг, на заднюю - 3070 кг.
Наряду с высокой проходимостью, ГАЗ-66 мог похвастаться недурственными динамическими данными. Он бодро стартовал с места, а на шоссе мог разогнаться до 90-95 км/ч.
Не забыли упомянуть и о том, что ГАЗ-66 имел пониженный центр тяжести (985 мм) и хорошую устойчивость на поворотах и косогорах. У его предшественника ГАЗ-63 с этим были известные проблемы.
Создатели рекламного проспекта отметили, что несмотря на утилитарное предназначение машины, за счет установки рессор увеличенной длины (1500 мм) и телескопических амортизаторов, значительно увеличилась плавность и комфорт передвижения. Кроме того работу водителя облегчали: гидроусилитель руля, эффективная вентиляционная установка и отопитель.
Не забыли упомянуть и о том, что ГАЗ-66 имел пониженный центр тяжести (985 мм) и хорошую устойчивость на поворотах и косогорах. У его предшественника ГАЗ-63 с этим были известные проблемы.
Создатели рекламного проспекта отметили, что несмотря на утилитарное предназначение машины, за счет установки рессор увеличенной длины (1500 мм) и телескопических амортизаторов, значительно увеличилась плавность и комфорт передвижения. Кроме того работу водителя облегчали: гидроусилитель руля, эффективная вентиляционная установка и отопитель.
На выбор Автоэкспорт предлагал следующие экспортные модификации:
- ГАЗ-66-71 с системой регулирования давления воздуха в шинах
- ГАЗ-66-72 с аналогичной системой и лебедкой
- ГАЗ-66-74 с системой «подкачки» и экранированным электрооборудованием
- ГАЗ-66-75 то же самое + лебедка
- И аналогичные версии для тропического климата под обозначением ГАЗ-66-51, ГАЗ-66-52 и т.д.
- ГАЗ-66-71 с системой регулирования давления воздуха в шинах
- ГАЗ-66-72 с аналогичной системой и лебедкой
- ГАЗ-66-74 с системой «подкачки» и экранированным электрооборудованием
- ГАЗ-66-75 то же самое + лебедка
- И аналогичные версии для тропического климата под обозначением ГАЗ-66-51, ГАЗ-66-52 и т.д.
Брошюра 1970 года
В 1970 году была выпущена обновленная брошюра на русском языке с более крикливыми рекламными заголовками по типу: «Один из лучших в мире автомобилей вездеходов» и «Король бездорожья».
Примечательно, что информация в этом проспекте практически полностью совпадала с брошюрой выше, разве, что подана как интервью с главным конструктором завода А.Д. Просвириным.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- «Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го
- ГАЗ-3102 «Волга» для мелкой партийной элиты — символ классового неравенства советского общества
- Зарубежные аналоги советской «Шишиги»
- «Шишига» — легенда СССР под номером «66»
- Дороже самого грузовика: на 60-летний ГАЗ-53 всё ещё можно купить новую кабину
Новости партнёров