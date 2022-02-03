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Почти новый ГАЗ-31105 «Волга» с двигателем Chrysler выставили на продажу в Ингушетии

Почти новый ГАЗ-31105 «Волга» с двигателем Chrysler выставили на продажу в Ингушетии (7 фото)

Автор:
03 февраля 2022 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ 31105   ГАЗ Волга   авто   автомир   автомобили   капсула времени   продажа авто   
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7
В столице Ингушетии выставили на продажу ГАЗ-31105 «Волга» с минимальным пробегом. Седан последнего года выпуска оценили в 1 399 000 рублей!
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Метки: ГАЗ   ГАЗ 31105   ГАЗ Волга   авто   автомир   автомобили   капсула времени   продажа авто   
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7  комментариев
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17k
ЦСКА 2 часа назад
Была у меня 3110. В 99 купил! Мурена с 406 движком! Как на фото! Кузова хватило на три зимы, потом стал пальцами в порошок растираться! Долго в деревне на задАх стояла, потом хачи приехали в металлолом забрали!
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1k
Жан Плов Лагман 13 минут назад
Помню в конце 90 х, кажется покойный Немцов кинул клич пересадить чиновников на волги. И к нам на работу заезжал на служебной машине, муж одной нашей работницы, который водителем возил какого-то начальника из ГУВД. Приезжал он на волге 3102,с двигателем от камри, коробкой автомат, климатом и кожаным салоном.
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2k
Sergius SPb 38 минут назад
Авто с Кавказа? Боже упаси....
И откуда же оно такое там? Верно какого-то сенатора который как местный князь?
Распродает имущество?
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22k
MrGod 46 минут назад
Ну наверно её купят ради фарса а так, авто не представляет интереса в плане раритета, качество на низшем уровне.
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−4
scanncode scanncode Час назад
я не понимаю, зачем людям извращения?
это на почве ностальгии или патриотизма или они думают, что это круто?
ну если нет денег совсем совсем - ну купи румынского (не российского) логана или сандерика, там хоть двигатель отбегает свои 400 тыс
есть немного - купи пассата,
хочешь недорого гавно в селе месить - купи дастера,
есть больше - пожалуйста, тойоту, или немца аудюшичку или другого по вкусу,
но нахрена эти извращения советского автопрома или еще хуже китайские гнилые джили и прочее
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10k
Kostick 2 часа назад
а стоила она в 2007 году 300 тыр.. 10 к$
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