Почти новый ГАЗ-31105 «Волга» с двигателем Chrysler выставили на продажу в Ингушетии

1549
7
В столице Ингушетии выставили на продажу ГАЗ-31105 «Волга» с минимальным пробегом. Седан последнего года выпуска оценили в 1 399 000 рублей!
В объявлении указан пробег в 2 тысячи километров, но в описании продавец называет автомобиль «новым». Идеальное состояние транспортного средства подтверждается фотографиями: у седана идеально чистые моторный отсек и покрышки, кузов накрыт чехлом, а сиденья — целлофаном.
Также отмечается, что эта «Волга» изготовлена в люксовой комплектации, она имеет последнюю версию передней панели, климат-контроль, полный электропакет и аудиосистему. Салон автомобиля отделан кожей, также имеются декоративные вставки под дерево. Продавец готов организовать доставку машины по России.
×
×
Под капотом «Волги» находится 2,4-литровый мотор от Chrysler, его мощность составляет 137 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Привод — задний.
Напомним, ГАЗ-31105 стал рестайлинговой версией «Волги» модели ГАЗ-3110 образца 1997 года. Машина вышла на рынок в 2003 году. Автомобиль получил другие фары, передние крылья, капот и бамперы. Кроме того, сильно переработана подвеска. Новый салон стали делать с 2007 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега
- ГАЗ-24 «Волга», простоявший под открытым небом 15 лет, смогли завести и даже прокатились на нем
- В Польше нашли редкую «Волгу» с дизельным двигателем
- ГАЗ-3102 «Волга» для мелкой партийной элиты — символ классового неравенства советского общества
- Посмотрите на копию ГАЗ М1 «Спорт», которую продают в Москве за 6,5 млн рублей
16
Понравилось16
Новости партнёров
И откуда же оно такое там? Верно какого-то сенатора который как местный князь?
Распродает имущество?
это на почве ностальгии или патриотизма или они думают, что это круто?
ну если нет денег совсем совсем - ну купи румынского (не российского) логана или сандерика, там хоть двигатель отбегает свои 400 тыс
есть немного - купи пассата,
хочешь недорого гавно в селе месить - купи дастера,
есть больше - пожалуйста, тойоту, или немца аудюшичку или другого по вкусу,
но нахрена эти извращения советского автопрома или еще хуже китайские гнилые джили и прочее