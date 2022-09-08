Троллейбус подкрался незаметно: ДТП на пешеходном переходе в Севастополе

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На регулируемом пешеходном переходе у площади Ушакова мужчина шагнул прямо под приближающийся троллейбус. От удара пешехода отбросило на несколько метров.
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АНТИФИШКИ
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