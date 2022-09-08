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Троллейбус подкрался незаметно: ДТП на пешеходном переходе в Севастополе

Троллейбус подкрался незаметно: ДТП на пешеходном переходе в Севастополе

Автор:
08 сентября 2022 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   троллейбус   
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На регулируемом пешеходном переходе у площади Ушакова мужчина шагнул прямо под приближающийся троллейбус. От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   троллейбус   
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18  комментариев
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48k
dima423 6 часов назад
выглядит как подстава)) но на самом деле конечно тупость
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38k
Александр 3 часа назад
Сразу песню в таких случаях вспоминаю
-Не смотри, не смотри ты по сторонам...
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60k
Опиум для народа 4 часа назад
Поймал попутку.)
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4k
Горожанин 4 часа назад
Человек стоит у края пешеходного перехода - водитель обязан уступить ему дорогу.
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22k
Inter 4 часа назад
куда смотрит то??? у нас так автобус девченку переехал насмерть. Я понимаю, что должны пешеходы быть внимательны и аккуратны,но почему водители автобусов и троллейбусов никогда не притормаживают у зебр,когда там уже люди стоят! свои личные наблюдения в городе.
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279
Jlav 5 часов назад
Ну в детстве же говорили, если вышел к зебре/светофору - посмотри сначала налево, затем направо, и потом иди...
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12k
Александр 5 часов назад
Прям иллюстрация к стишку:
На мосту стоял прохожий,
На Е*ёнамать похожий.
Вдруг, откуда ни возьмись,
Появился Вротъе*ись...
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27k
Андрей Иванов 5 часов назад
Как он дожил до 49 при таком подходе к ПДД?
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27k
Квантовый переход 5 часов назад
Он просто забыл про лево,когда смотрел направо.Человек рассеяный с улицы Бассейной.
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3k
Ostap Bender 6 часов назад
Вот почему троллейбусов в Москве больше нет
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