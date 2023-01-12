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Как ветром сдуло: в Чувашии внедорожник неожиданно выкинуло на встречку

Как ветром сдуло: в Чувашии внедорожник неожиданно выкинуло на встречку

Автор:
12 января 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лобовое столкновение   
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На трассе в Цивильском районе водитель Mitsubishi Pajero Sport по непонятным причинам резко потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Mercedes.

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Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лобовое столкновение   
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15  комментариев
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4k
Дмитрий ! 10 часов назад
Испугался встречной фуры, начал рулём крутить и притормаживать. Нечего возле фур тереться, всячески максимально быстро от них надо уходить.
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Паджеро-спорт вообще машина неустойчивая, узкая и высокая, в отличии от обычного паджеро
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5k
Hugo_RnD 6 часов назад
в телефон смотрел пассажирский и машинально руль сместил в ту же сторону, когда заметил, что смещается в попутную фуру, торможнул и резко крутанул рулём, а дальше уже занос...
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6k
sumrаknn 7 часов назад
что то делал в кабине, дернул руль, после чего загораются тормоза ( ну и руль наверно), а дальше отсутствие включеной системы курсовой стабилизации, левые колеса хватают асфальт, а правые на скользкаом междурядье. Все, дальше влиять уже нельзя.
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8k
Лещ 7 часов назад
помоему он разгонялся, зад пробукснул и занесло, ну а далее он зачем-то тормоз нажал и этим себя загнал в аварию
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37k
Mamin Sibiriak 7 часов назад
Аэродинамика, эффект Вентури.

При движении любой автомобиль расталкивает воздух, и вокруг него образуются вихревые потоки, в которых за счёт большой скорости падает давление воздуха. При достаточно больших скоростях движения разница в давлении будет настолько велика, что вызовет ощутимый толчок в момент пересечения вихревой границы в сторону фуры как более массивного ТС.

С аналогичным явлением первыми столкнулись не автомобилисты, а ещё моряки во время движения по узким фарватерам: притягивание привело к немалому числу аварий и даже катастроф.

Ещё вихревые "усы", образующиеся вокруг передней части фуры. Расталкивая воздух, она отбрасывает его в стороны – и для лёгкого транспорта эта струя может быть весьма заметна.
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3k
Victor 8 часов назад
Похоже уснул на мгновение
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