Как ветром сдуло: в Чувашии внедорожник неожиданно выкинуло на встречку

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На трассе в Цивильском районе водитель Mitsubishi Pajero Sport по непонятным причинам резко потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Mercedes.
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При движении любой автомобиль расталкивает воздух, и вокруг него образуются вихревые потоки, в которых за счёт большой скорости падает давление воздуха. При достаточно больших скоростях движения разница в давлении будет настолько велика, что вызовет ощутимый толчок в момент пересечения вихревой границы в сторону фуры как более массивного ТС.
С аналогичным явлением первыми столкнулись не автомобилисты, а ещё моряки во время движения по узким фарватерам: притягивание привело к немалому числу аварий и даже катастроф.
Ещё вихревые "усы", образующиеся вокруг передней части фуры. Расталкивая воздух, она отбрасывает его в стороны – и для лёгкого транспорта эта струя может быть весьма заметна.