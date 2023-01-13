Низколетящая «баржа»: ДТП с участием двух автомобилей в Саратовской области

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В Балашове на улице 30 лет Победы 62-летний водитель «Ниссан ИксТрейл» хотел развернуться, и в него на большой скорости влетела «Волга», за рулем которой находился 20-летний парень.
Водитель "Ниссана" попал в больницу, а 19-летней пассажирке "Волги" назначили амбулаторное лечение.
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Метки: Волга аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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один недооценил ситуацию,
второй несся к тянке. у которой родаки на полчасика в магаз ушли.
Я на стороне 1го, если что...
Скорее всего он видел, что до ларгуса еще далеко, и не предвидел вылетевшего на волге.