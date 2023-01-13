FISHKINET
Сообщество Аварии 6254 поста • 534 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Низколетящая «баржа»: ДТП с участием двух автомобилей в Саратовской области

Низколетящая «баржа»: ДТП с участием двух автомобилей в Саратовской области

Автор:
13 января 2023 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: Волга   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
575
2
1
В Балашове на улице 30 лет Победы 62-летний водитель «Ниссан ИксТрейл» хотел развернуться, и в него на большой скорости влетела «Волга», за рулем которой находился 20-летний парень.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Волга   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Роман 3 часа назад
И вот снова хер поймешь кто виноват:
один недооценил ситуацию,
второй несся к тянке. у которой родаки на полчасика в магаз ушли.
Я на стороне 1го, если что...
Скорее всего он видел, что до ларгуса еще далеко, и не предвидел вылетевшего на волге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
52k
Олег 19 секунд назад
тормоза придумали трусы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ 16 минут назад
отличный урок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth 2 часа назад
Судя по видео волга конечно мчалась. Быстро. Но! Если нет инструментального подтверждения - то доказать превышение невозможно. А вот водитель нисана точно начал двигаться поперек всех полос движения, не пропустив едущих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 3 часа назад
Уже который раз убеждаюсь, что на х-трейлах одни дебилы ездят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

735068



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские хипстеры и переколотые ботоксом дамы»: известный шоумен «наехал» на Ивана Урганта
«У вас сложилось ложное представление о том, что страна — это полоумные московские...
«Поток злобы от сбежавших деятелей только усиливается»: в Госдуме предложили создать стоп-лист артистов, которые не смогут выступать в России и получать государственные награды
«Поток злобы от сбежавших деятелей только усиливается»: в Госдуме предложили создать...
Набирающие популярность в сообществах
Супервулкан Йеллоустоун оказался в разы опаснее, чем считали ученые
Супервулкан Йеллоустоун оказался в разы опаснее, чем считали ученые
Страшно интересно - Жены Ивана Грозного
Страшно интересно - Жены Ивана Грозного
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#подборка#люди#аварии#Прошлое#Еда#Фотографии#Ynews
#Юмор#животные#автомобили#факты#дтп#картинки#в мире#Мемы#шоу бизнес#познавательно
#интересно#Прикол#автомир#забавно#позитив#Приколы#Украина#наука#улыбнуло#Россия
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда «Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске «Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске Авария дня. Волговод купил себе Крузак Авария дня. Волговод купил себе Крузак

На что жалуетесь?

Вернуться