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Подборка автомобильных приколов на пятницу

Подборка автомобильных приколов на пятницу

Автор:
26 августа 2022 10:06
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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13  комментариев
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4k
GROMOZEKA 48 минут назад
Комментарий к фото
По поведению на дороге многих большегрузов, скорее это они уже с ней парада едут, развальцованные
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8k
Regerald 45 секунд назад
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То ли дело было в Москвиче, там где бак посередине. Подъезжай каким боком хочешь, заправляйся...
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3k
АлексЮстасу 16 минут назад
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товарозамещение)
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3k
АлексЮстасу 17 минут назад
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австралиец на навигаторе.
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3k
АлексЮстасу 18 минут назад
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...а мне летать, а мне летать, а мне летать охота)))
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3k
АлексЮстасу 19 минут назад
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Написано же в инструкции: не взбалтывать)
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5k
просто Дмитрий 20 минут назад
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"Вкусно и точка" то же говно, только по-русски. Бизнес есть бизнес, в котором "своё говно не пахнет!!!"
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795
Дмитрий Грачёв 20 минут назад
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Автосарай!
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3k
АлексЮстасу 21 минуту назад
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На что обратить внимание? На надписи за стеклом? На положение водительской двери?
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3k
АлексЮстасу 23 минуты назад
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Чью жену?
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3k
АлексЮстасу 24 минуты назад
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Сразу видно, кто будет в семье следить за машиной)
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32k
ACU900 44 минуты назад
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Сегодня дети 2004 года рождения выглядят так:
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52k
noName Час назад
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Уууууу, злобный поршенек!по выражению хари, они с другом-шатуном сами из блока вылезли, что б за хреновое масло предъявить
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