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Подборка забавных автомобильных картинок на пятницу

Подборка забавных автомобильных картинок на пятницу

Автор:
16 сентября 2022 08:05
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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31  комментарий
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359k
Кот шашлык Час назад
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Тачка Чака Макгилла
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21k
sanchesS80 2 минуты назад
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На поребрик вполне можно заехать и через газон. С другой стороны хоть так намекнули - уже хорошо.
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21k
sanchesS80 3 минуты назад
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Надо закон ввести: всё что стоит на территории помойки, то считается ничейным и можно забирать.
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27
Дмитрий 9 минут назад
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Я видел ... такое. Только это был Volvo V40. Целый ларёк побрякушек.
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11k
Ледовый 15 минут назад
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С Марса
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13k
Jearom Полчаса назад
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импортозамещение
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2k
Digektor 39 минут назад
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Лада Фольгуннада?
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159
Чистый бес 42 минуты назад
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- Встретились два друга, и один у другого спрашивают о жизни, новостях.
Тот отвечает, что мол все хорошо, только вот - кот замучил: сходит по
большому в туалет, а затем разгоняется и вытирает задницу об ковер.
Друг ему посоветовал купить нулевку (наждачную бумагу)и растелить на
ковер. Проходит какое-то время. Встречаются они снова и друг
интересуется, помог ли его совет справиться с котом. Владелец кота
говорит, что мол все хорошо, только вот в магазине нулевки не оказалось
и он купил наждачку №10 и растелил на ковер. Так кот как разогнался,
поехал... но до конца ковра одни уши доехали.
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159
Чистый бес 44 минуты назад
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Заднеприводная "классика"?
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159
Чистый бес 45 минут назад
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Показалось, что рэтмобиль везет гламурненький красный гроб.
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159
Чистый бес 47 минут назад
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Фамилия пилота, видимо, Сорокин
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585
Blink 53 минуты назад
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ну тут мелкие которые полукруглые можно руками оттащить. Но водятел Гавнамри полный осел. хотя их только такие и покупают ето же камря))))
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48k
dima423 Час назад
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это барсик доминирующий над мурзиком)
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14k
ss Час назад
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Нафига тёще колесо? Ей что, метлы мало?
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48k
dima423 Час назад
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и ведь выедет сука спокойно через тротуар)
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4k
Нескучный сад Час назад
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Неудобно получилось...
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4k
Нескучный сад Час назад
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На соплях же держится! Или что там за пузыри для любимой тёщи?
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4k
Parabellum Час назад
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Сразу видно кто в деревне самый крутой
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112
Михаил Пелих Час назад
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такое ощущение что ты туда плюнул для закрепления эффекта...
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4k
Parabellum Час назад
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От вышек 5g спасается
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26k
Киры4 Час назад
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Дембельнулся.
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