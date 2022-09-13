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Подборка юмора для автолюбителей

Подборка юмора для автолюбителей

Автор:
13 сентября 2022 08:15
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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13  комментариев
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1k
Вадим В. Новоженов Час назад
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Евгений 2 минуты назад
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Элементы пассивной безопасности.
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2k
Геннадьич 5 минут назад
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Потому что ты платишь за ремонт не своего автомобиля а за тот в который ты въедешь.
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Mike Miller 7 минут назад
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Жалко, что я уже смотрел этот первый сезон этого сериала. Жалко.. а то было бы что посмотреть хорошего.
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22k
Mike Miller 9 минут назад
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А включатель?
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22k
Mike Miller 9 минут назад
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У нас в уставе гаражного общества прописан штраф за мангал.
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2k
Геннадьич 10 минут назад
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Дебилизм.
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2k
Геннадьич 12 минут назад
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И что к каждой зиме новую резину надо?
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24k
Михаил Сметанкин 49 минут назад
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Я сейчас могу продать машину дороже, чем я ее покупал новой
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24k
Михаил Сметанкин 49 минут назад
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Но зачем тебе выключатель, если ты и не включаешь?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−32
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−32
8k
Regerald Час назад
Комментарий к фото
Настоящие олени ездят на старой :)
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