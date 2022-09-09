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Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу

Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу

Автор:
09 сентября 2022 08:11
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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23  комментария
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1k
Тупняк Час назад
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Нипанятна. Что это за деталь?
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Лютый вам Бетховен 2 минуты назад
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Эвакуировали, эвакуировали но недоэвакуировали.
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Лютый вам Бетховен 3 минуты назад
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Чего смеётесь, это для детской коляски. Что-то вроде сигнала "Осторожно, в салоне ребёнок".
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Лютый вам Бетховен 6 минут назад
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Не твоё - не трожь.
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1k
Роман Ронд 13 минут назад
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Это чтобы претендентки могли пробить по базе ГИБДД марку, модель, год выпуска, штрафы, историю обращений, имя владельца, долги по алиментам, налоговую историю, задолженность по кредитам. Да чувак гений!
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1k
Роман Ронд 17 минут назад
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А неплохо сохранилась, работает видимо
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569
partners74 Полчаса назад
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вы это только японцам не показывайте, а то на конвейер запустят
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2k
Александр Полчаса назад
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Это из раздела БСДМ!
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Александр Полчаса назад
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Так неспешная работа на 30 минут превращается в аврал на 2 суток!
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29k
BuG Полчаса назад
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Не, там брёвна выпали, а тут он сам на них нашампурился.
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359
hammog Полчаса назад
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Потому что сидел в багажнике.
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18k
сергей костюнин 38 минут назад
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ИЯП
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1k
Killa 40 минут назад
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Днище норм
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2k
vasilykopkov 47 минут назад
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После "девушки" машину покупать - себя не уважать...
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8k
shimpansky 48 минут назад
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хер уснешь под это
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8k
shimpansky 50 минут назад
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АВТОМОБИЛЬ но это не точно
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14k
Голос Вселенной 55 минут назад
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Это когда ночью по третьей не встает - загорается этот ночник...
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0
Юрий 1 Час назад
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Шатунные вкладыши
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