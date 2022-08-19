Водитель рейсового автобуса пожалел «Опель» и завалился в кювет

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На трассе в Калининградской области 23-летняя девушка за рулём «Опеля» пошла на обгон не посмотрев в зеркала. В этот момент по встречной полосе двигался рейсовый автобус.
Момент ДТП
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Пострадали пассажиры автобуса в возрасте 17 лет и 71 год.
Видео от УМВД России по Калининградской области
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АНТИФИШКИ
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У него пассажиры сидят, он за них должен отвечать, а не за эту дуру!
Теперь водила попал по полной.
А дура уже давно дома чаек попивает...
Помог, блть, на свою же голову.