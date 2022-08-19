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Водитель рейсового автобуса пожалел «Опель» и завалился в кювет

Водитель рейсового автобуса пожалел «Опель» и завалился в кювет

Автор:
19 августа 2022 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   подрезал   рейсовый автобус   
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На трассе в Калининградской области 23-летняя девушка за рулём «Опеля» пошла на обгон не посмотрев в зеркала. В этот момент по встречной полосе двигался рейсовый автобус.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   подрезал   рейсовый автобус   
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15  комментариев
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7
Роня 2 часа назад
Да бл, автобусник в первейшую очередь за пассажиров в ответе...
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49k
Олег Полчаса назад
гениальное решение! Вместо того, чтоб подмять одну дуру на легковой, рисковать жизнью 50 пассажиров автобуса
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18k
ЦСКА 39 минут назад
Это все что нужно знать про водителей междугородних автобусов! Лет пять назад ездил на неоплане из Москвы в "Нижний"....Чуть маму не забыл! 7,5 часов АДА! Больше никогда! ТОЛЬКО ПОЕЗД!
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33k
Нанук Паналык 2 часа назад
23-х летняя девушка 90-го года рождения!
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6k
Roman 2 часа назад
Никогда таких "висящих на хвосте" не обгоняю, не убедившись, что они сами не собираются обгонять. Но куда мне до профессионала.
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14
topersk Roman Час назад
так она рванула уже тогда когда автобус пошел на обгон, это она должна была смотреть в зеркало
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16k
Toxictofa 2 часа назад
Нахер водила автобуса ее жалел???
У него пассажиры сидят, он за них должен отвечать, а не за эту дуру!
Теперь водила попал по полной.
А дура уже давно дома чаек попивает...
Помог, блть, на свою же голову.
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
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22k
hebpat 3 часа назад
тупая дура, зеркала заднего вида для того и существуют, чтоб оценивать обстановку перед обгоном и не создавать таких ситуаций
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3
Serg hebpat 3 минуты назад
А может у нее автобус в слепую зону попал и она его просто не могла увидеть :)
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Олег

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