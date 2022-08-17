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Необычный «сюрприз» встретил на вечерней дороге водитель из Омской области

Необычный «сюрприз» встретил на вечерней дороге водитель из Омской области

Автор:
17 августа 2022 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   бросился под машину   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный пешеход   
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На трасе под Омском 44-летний водитель «Фольксвагена» пытался объехать стоящего на дороге мужчину, но тот оказался проворнее и прыгнул прямо под движущийся автомобиль.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   бросился под машину   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный пешеход   
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20  комментариев
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1k
emporio_ss 3 часа назад
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139
mrmisti 58 минут назад
Просто наезд на пешехода, который стоял по середине дороги. Вина водителя 100%.
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10k
Hunson Abadeer Час назад
по этому уёпку еще бы раз 5 проехаться! На куй био-мусор!
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175
zzzz_987 2 часа назад
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31k
Игорь 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
fivus 2 часа назад
Вспомнил старое. Работаю в одной из известных контор. Утро, развод скажем охранников, начальник СБ отчитывает одного за помятый вид и выхлоп. Но так как сегодня ему не за руль и не с людьми и залетал он крайне редко, от работы его отстранять не стал. Тут внезапно проявляется мужик и с виноватым видом "Тут это, я вашего толи убил, толи нет"
Начальник СБ глядя на охранников - "вроде все на месте, а с чего взяли что убили?"
"Ну лечу я по федеральной трассе 120 и тут наперерез бросается тело в вашей униформе"
"Точно в нашей?"
"Ну да, она приметная+ бронежилет на нем был. Он мне точно в бампер головой прилетел - вот капли крови и я обеими колесами правыми по его голове проехал"
"Хм. А дальше что?"
"ну пролетел я метров 50, думаю хана, сяду на долго. Смотрю а в свете встречных фар мужик вроде поднимается. Обрадовался, думаю счас в больничку отвезу. Разворачиваюсь, подъезжаю, а этот нырком бросается под левое заднее колесо. И опять по голове. У меня сердце прихватило, пока нитроглицирин выпил пока собрался выходить минут 10 прошло. А тело пропало". Я к милиции - а они руками разводят: "Тела у нас нет, иди в контору к начальнику СБ, может действительно кто у них пропал, а мы пока не в курсе"
И тут все охранники ржать начинают. Оказывается, у одного из них день рождения был, тот охранник, которого отчитывали приехал последним и просто поленился переодется и броник снять (надо было с оружейки в цоколе на 3 этаж подняться) ну и попал на празднество как есть. А сбили его в 50м от его дома в деревне. Как можно словить головой бампер машины+3 раза по ней колесо проехало и при этом получить только неглубокую царапину без какого бы то нибыло сотряса... Охранник поменял мужику бампер, оба диска и проставился-сердце оно одно и такие стрессы и даром не надо.
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18k
ЦСКА 2 часа назад
Его госпитализировали в сознании. Видимо рег. добряк....
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Был у меня похожий случай.
Ехал зимой в Череповец. Снегопад страшный, на дороге колея из снега и льда, скорость по минимуму.
И, перед самым Череповцом, на дорогу в свет фар выскакивает вот такое же тело и машет руками...
Вилы... Крутить рулём бесполезно, так как колея не пускает, тормоз не держит, так как мокрый лёд.
В последний момент тело поняло, что его элементарно давят, и прыжком ускакало с дороги во тьму.
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5k
Дмитрий 3 часа назад
Один в один был случай у нас. Бухой мужик. Даже очень бухой(количество промилле в крови впоследствии показало, со слов врача, что "он должен был быть трупом уже до наезда). Он просто вышел на дорогу расставил, руки и стал ловить собой УАЗ. УАЗ он "поймал", так что переломало его всего. Но! Где то через месяца через 3-4 это чудо появилось(из больницы) живое и здоровое. Как на собаке всё зажило.
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12k
Кыся 3 часа назад
Я так понимаю, что этот синий был за рулем? Явно он из той машины на обочине. Надо было всех задержать и проверить.
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2k
Трям 3 часа назад
Вылечить и расстрелять!
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14k
Александр 3 часа назад
Примерно такое встречал, но там целая толпа пьяных была, рядом ресторан был возле дороги и свадьбу праздновали.
Снизил скорость до минимума и проехал.
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22k
Serg2001 3 часа назад
Чувак похоже думал, что он на обочке стоит... Синька зло.
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7k
au3 3 часа назад
Ну идентифицировал себя оленем ....
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