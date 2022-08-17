Необычный «сюрприз» встретил на вечерней дороге водитель из Омской области

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На трасе под Омском 44-летний водитель «Фольксвагена» пытался объехать стоящего на дороге мужчину, но тот оказался проворнее и прыгнул прямо под движущийся автомобиль.
Пострадавший 25-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в сознании.
Присутствует ненормативная лексика!
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Начальник СБ глядя на охранников - "вроде все на месте, а с чего взяли что убили?"
"Ну лечу я по федеральной трассе 120 и тут наперерез бросается тело в вашей униформе"
"Точно в нашей?"
"Ну да, она приметная+ бронежилет на нем был. Он мне точно в бампер головой прилетел - вот капли крови и я обеими колесами правыми по его голове проехал"
"Хм. А дальше что?"
"ну пролетел я метров 50, думаю хана, сяду на долго. Смотрю а в свете встречных фар мужик вроде поднимается. Обрадовался, думаю счас в больничку отвезу. Разворачиваюсь, подъезжаю, а этот нырком бросается под левое заднее колесо. И опять по голове. У меня сердце прихватило, пока нитроглицирин выпил пока собрался выходить минут 10 прошло. А тело пропало". Я к милиции - а они руками разводят: "Тела у нас нет, иди в контору к начальнику СБ, может действительно кто у них пропал, а мы пока не в курсе"
И тут все охранники ржать начинают. Оказывается, у одного из них день рождения был, тот охранник, которого отчитывали приехал последним и просто поленился переодется и броник снять (надо было с оружейки в цоколе на 3 этаж подняться) ну и попал на празднество как есть. А сбили его в 50м от его дома в деревне. Как можно словить головой бампер машины+3 раза по ней колесо проехало и при этом получить только неглубокую царапину без какого бы то нибыло сотряса... Охранник поменял мужику бампер, оба диска и проставился-сердце оно одно и такие стрессы и даром не надо.
Ехал зимой в Череповец. Снегопад страшный, на дороге колея из снега и льда, скорость по минимуму.
И, перед самым Череповцом, на дорогу в свет фар выскакивает вот такое же тело и машет руками...
Вилы... Крутить рулём бесполезно, так как колея не пускает, тормоз не держит, так как мокрый лёд.
В последний момент тело поняло, что его элементарно давят, и прыжком ускакало с дороги во тьму.
Снизил скорость до минимума и проехал.
При движении на трассе 90 км/ч тормозной путь 35 метров ПОСУХОМУ
Т. Е. На ближнем свете увидеть и успеть затормозить - шансов просо никаких