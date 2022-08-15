"Волга - Атом": а был ли советский ядерный автомобиль?

Советская изобретательская мысль в области атомного машиностроения отставала от американской, пока в 1958 году второй секретарь посольства СССР в Вашингтоне не увидел на промышленной выставке Ford Nucleon. Идея догнать и перегнать американцев, создав советский улучшенный аналог атомной машины, по слухам, нашел всемерную поддержку у Никиты Хрущева.

Проектом занималось секретное автомобильное конструкторское бюро, которое возглавлял физик Александр Камнев. Именно он спроектировал главный элемент автомобиля — работоспособную силовую ядерную установку. Сначала камневцы решили пойти по тому же пути, что и американцы, взять действующий ядерный реактор, такой же, как на атомоходе "Ленин", и уменьшить его до нужных размеров. Когда это сделать не удалось, камневцы предложили другую, принципиально новую конструкцию двигателя. Построенный в 1965 году опытный образец «Волга-Атом» имел двигатель мощностью в 320 л.с. Испытания в Североморске показали, что машина сильно перегревалась и плохо разгонялась. Поскольку Брежнев не проявил интереса к дальнейшей работе, проект свернули.