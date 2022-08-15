"Волга - Атом": а был ли советский ядерный автомобиль?

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До чернобыльской аварии развитие советской атомной энергетики шло уверенными темпами. Тем не менее, многие амбициозные проекты советских атомщиков в итоге отвергаются. По слухам, такая участь в 1960-х годах постигла шестиместную машину с атомным двигателем.
Советская изобретательская мысль в области атомного машиностроения отставала от американской, пока в 1958 году второй секретарь посольства СССР в Вашингтоне не увидел на промышленной выставке Ford Nucleon. Идея догнать и перегнать американцев, создав советский улучшенный аналог атомной машины, по слухам, нашел всемерную поддержку у Никиты Хрущева.
Проектом занималось секретное автомобильное конструкторское бюро, которое возглавлял физик Александр Камнев. Именно он спроектировал главный элемент автомобиля — работоспособную силовую ядерную установку. Сначала камневцы решили пойти по тому же пути, что и американцы, взять действующий ядерный реактор, такой же, как на атомоходе "Ленин", и уменьшить его до нужных размеров. Когда это сделать не удалось, камневцы предложили другую, принципиально новую конструкцию двигателя. Построенный в 1965 году опытный образец «Волга-Атом» имел двигатель мощностью в 320 л.с. Испытания в Североморске показали, что машина сильно перегревалась и плохо разгонялась. Поскольку Брежнев не проявил интереса к дальнейшей работе, проект свернули.
Проектом занималось секретное автомобильное конструкторское бюро, которое возглавлял физик Александр Камнев. Именно он спроектировал главный элемент автомобиля — работоспособную силовую ядерную установку. Сначала камневцы решили пойти по тому же пути, что и американцы, взять действующий ядерный реактор, такой же, как на атомоходе "Ленин", и уменьшить его до нужных размеров. Когда это сделать не удалось, камневцы предложили другую, принципиально новую конструкцию двигателя. Построенный в 1965 году опытный образец «Волга-Атом» имел двигатель мощностью в 320 л.с. Испытания в Североморске показали, что машина сильно перегревалась и плохо разгонялась. Поскольку Брежнев не проявил интереса к дальнейшей работе, проект свернули.
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Однако даже сторонники правдивости этой истории признают, что она не имеет достаточного документального подтверждения. Описываемый некоторыми авторами «четырехцилиндровый двигатель с использованием обогащенного изотопа урана 235» откровенно фантастичен, так что, скорее всего, речь идет об очередном мифе. Автомобильная промышленность СССР никогда не относилась к числу передовых производств. Кроме того, не секрет, что многие разработки, например, ракеты с ядерными двигателями, финансировались за счет Минобороны. Но атомный автомобиль не мог принести пользу военным и в этом отношении был бы совершенно бесполезен.
Тем не менее, остается фактом, что ядерный реактор на колеса в СССР все-таки поставили. Учеными были разработаны и испытаны гусеничные АЭС ТЭЦ-3 и «Памир-630д» — мобильные установки, предназначенные для выработки электроэнергии в труднодоступных районах, например, на севере. Мобильные АЭС ждала другая судьба. От первой модели заказчики отказались в 1969 году из-за экономической неэффективности, вторая модель после Чернобыля оказалась «не к месту», и ее ликвидировали.
На заре атомной энергетики ученых и конструкторов всего мира вдохновляли безграничные, как им казалось, перспективы использования атомных реакторов, об опасности которых тогда мало кто задумывался. А если можно размещать реакторы на ледоколах и подводных лодках, то почему бы не сделать это и на других транспортных средствах?
Примерно так рассуждали конструкторы, выдвигавшие идеи атомных судов и даже атомных танков. Но самым невероятным показался концепт атомного автомобиля, впервые представленный в США.
В 1958 году компания Ford представилf макет атомного автомобиля Ford Nucleon. Обыкновенной американской семье предложили автомобиль, колеса которого вращали урановый реактор, парогенератор и две паровые турбины.
Увы, способ решения главной задачи — уменьшить до бытовых размеров штатный реактор подводной лодки S2W — никто не придумал. Ford Nucleon остался только музейным экспонатом.
В настоящее время изобретатели все чаще возвращаются к идее атомного автомобиля. В 2009 году инженер Лоуренс Кувен представил публике концепт-кар Cadillac World Thorium Fuel. Эта модель позиционируется как машина, способная проработать 100 лет без дозаправки и ремонта. В ядерном реакторе нового типа используется торий – радиоактивный металл, 1 грамм которого дает столько же энергии, сколько 30 тысяч литров бензина. Кстати, в России много крупных месторождений тория, так что в XXI веке у нашей страны остаются шансы завоевать рынок атомных автомобилей с использованием, в том числе, советских разработок, - если, конечно, обычные водители преодолеют страх перед «атомной бомбой на колесах».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Автомобиль Волга-Атом авто атомная энергия интересно история неожиданно познавательно ядерный двигатель
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Начало проектирования – ноябрь 1956 года.
Физический пуск – 7 июня 1961 года.
Энергетический пуск – 13 октября 1956 года.
Время эксплуатации – 1965–1969 гг.
Турбогенератор ТЭС-3
Турбогенератор ТЭС-3
В 50-е годы, когда зарождалась атомная энергетика, появлялись невероятно смелые идеи. Одна из них – сделать самоходную атомную электростанцию для работы на Крайнем Севере. Первым эту мысль высказал «атомный» министр Ефим Славский. В 1955 году Ефим Павлович Славский посетил ленинградский Кировский завод. Именно в беседе с директором ЛКЗ И.М. Синевым впервые прозвучало предложение о разработке мобильной атомной электростанции, которая могла бы питать электроэнергией гражданские и военные объекты, расположенные в отдаленных районах Крайнего Севера и Сибири.
Предложение Славского стало руководством к действию, и уже вскоре ЛКЗ в кооперации с Ярославским паровозостроительным заводом подготовил проекты атомного энергопоезда – передвижной АЭС небольшой мощности для транспортировки по железной дороге. Предусматривались два варианта – одноконтурная схема с газотурбинной установкой и схема с использованием паротурбинной установки самого локомотива. Вслед за этим к разработке идеи подключились и другие предприятия. Славский обладал неуемной пробивной энергией, да и полномочия у него были громадные – он поручил разработку проекта обнинскому ФЭИ (тогда еще «Лаборатории В»). Очень скоро, в 1957 году, эскизный проект передвижной станции был готов. Его авторы – Юрий Анатольевич Сергеев и Дмитрий Леонидович Бродер. Ученые предложили поставить свою электростанцию на гусеницы, сделав ее практически вездеходной. Идея казалась заманчивой: станция на гусеницах воим ходом подойдет к какому-то руднику, поселку, угольному разрезу и начнет обеспечивать его энергией. А через год-три перейдет на другое место. Зачем в условиях вечной мерзлоты строить стационарную станцию, когда можно обойтись более экономичным и прогрессивным вариантом? В «железе» проект воплотили на Кировском заводе в Ленинграде. Два года спустя было произведено специальное оборудование для постройки опытных образцов ТЭС-3.
Установка ТЭС-З, введенная в эксплуатацию в 1961 г., являлась опытным образцом крупноблочной транспортабельной атомной электростанции небольшой мощности. Она предназначалась для накопления экспериментальных данных, необходимых при разработке передвижных атомных электростанций подобного типа, которые могут быть использованы для снабжения электроэнергией труднодоступных и удаленных районов страны.
Станция выполнена по двухконтурной схеме с гетерогенным водо-водяным реактором тепловой мощностью 8,8 тыс. кВт, охлаждаемым водой под давлением 130 ат при температурах на входе реактора 275 С и на выходе 300 С. Расход воды в первом контуре установки 320 т/ч.
В активной зоне реактора, имеющей форму цилиндра высотой 600 и диаметром 660 мм, размещены 74 тепловыделяющие сборки с высокообогащенным ураном. Средняя тепловая нагрузка в реакторе равна 0,6 106 ккал/(м2 ч), максимальная – 1,3 106 ккал/(м2 ч). Длительность кампании реактора 250 суток, а при частичной догрузке тепловыделяющих элементов – до 1 года.
Мощность турбогенератора станции 1,5 тыс. кВт, однако три ее парогенератора могут давать пар давлением 20 ат и температурой 285 С в количестве, достаточном для получения мощности на валу турбины до 2 тыс. кВт.
Все оборудование станции размещено на четырех гусеничных самоходных транспортерах. На двух самоходах находится реакторная парогенераторная установка, на двух других – турбогенератор, пульт управления и вспомогательное оборудование. Общий вес оборудования, установленного на самоходах, около 210 тонн.
Для защиты от излучения во время работы вокруг первых двух самоходов сооружается на месте эксплуатации земляная защита. Кроме того, реакторный самоход снабжен транспортируемой биологической защитой, позволяющей производить монтажные и демонтажные работы уже через несколько часов после остановки реактора, а также перевозить реактор с частично или полностью выгоревшей активной зоной. При транспортировке охлаждение реактора осуществляется с помощью воздушного радиатора, обеспечивающего съем до 0,3% номинальной мощности установки.
Эксплуатация ТЭС-3 подтвердила ее работоспособность, позволила уточнить принципы АЭС и АТЭЦ для дальних районов, впервые осуществить опыт эксплуатации АЭС в режиме саморегулирования.
Да, журналисты тоже шутят.
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432571/Populyarnaya_mekhanika_4_2015https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432571/Populyarnaya_mekhanika_4_2015