Видео из Китая с неожиданным финалом

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Неожиданный инцидент нарушил атмосферу спокойствия на улице в одном из китайских городов.
Всё на велосипеде держалось, не иначе.
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Метки: Автомобиль Видео Китай авто в мире неожиданно
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