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Видео из Китая с неожиданным финалом

Видео из Китая с неожиданным финалом

Автор:
09 октября 2023 09:56
Метки: Автомобиль   Видео   Китай   авто   в мире   неожиданно   
737
1
1

Неожиданный инцидент нарушил атмосферу спокойствия на улице в одном из китайских городов.

Всё на велосипеде держалось, не иначе.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Видео   Китай   авто   в мире   неожиданно   
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4  комментария
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5k
Наталья Полчаса назад
Неожиданно
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17k
banzai7 3 минуты назад
Не стоит недооценивать велосипедистов. Они могут наложить проклятие на любой объект
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8k
Puans-on 5 минут назад
Действительно!
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