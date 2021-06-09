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12 советов, которые могут спасти вам жизнь

12 советов, которые могут спасти вам жизнь (13 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: аварии   безопасность   катастрофы   остаться в живых   рекомендации   советы   факты   чрезвычайные происшествия   
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Техногенные и природные катастрофы, аварии и иные чрезвычайные происшествия случаются, увы, не так уж и редко. В летний сезон, когда многие отправляются на поиски приключений, они особенно часты. Давайте вспомним некоторые важные советы от специалистов, которые помогут вам уцелеть даже в самой опасной ситуации.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   безопасность   катастрофы   остаться в живых   рекомендации   советы   факты   чрезвычайные происшествия   
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2  комментария
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10k
Джон Уик 15 минут назад
А что случиться если выключить мотор если отказали тормоза?
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65k
Каракули 15 минут назад
Последний совет мне понравился..
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