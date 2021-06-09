12 советов, которые могут спасти вам жизнь

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Техногенные и природные катастрофы, аварии и иные чрезвычайные происшествия случаются, увы, не так уж и редко. В летний сезон, когда многие отправляются на поиски приключений, они особенно часты. Давайте вспомним некоторые важные советы от специалистов, которые помогут вам уцелеть даже в самой опасной ситуации.
Если вы оказались погребены под обломками и не можете выбраться, не кричите. От этого вы лишь потеряете силы и сорвете голос. Вам нужно взять в руки любой предмет и начать стучать им через равные интервалы. Неважно, по чему вы стучите. Человеческий слух довольно легко различает повторяющиеся ритмичные звуки на фоне хаотического шума, так что спасатели непременно услышат ваш стук и начнут двигаться к вам. Как только вы их услышите, можете начать кричать.
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Многие рюкзаки имеют скрытый встроенный свисток. На многих современных туристических и даже прогулочных рюкзаках защелка представляет собой именно такой свисток. Он может вам пригодиться, если вы, к примеру, заблудились в лесу и пытаетесь привлечь внимание людей.
Если, находясь на пляже, вы увидите, что вода отступает, или ее граница уже находится далеко от того места, где она обычно проходит, бегите. Обычно это означает, что надвигается цунами. В 2004 году, когда цунами накрыла Таиланд, тот, кто заметил это и вовремя убежал, спасли свои жизни.
Если вы видите узкие ленты волн, которые словно бы делят море на квадраты, немедленно отплывайте от этого места, а лучше вовсе выходите из воды. Такие волны обозначают места, где проходят мощные подводные течения, способные унести вас от берега в открытое море.
Если ваша машина упадет в воду, немедленно откройте окно или дверь. Может, окно быстрее разбить? Тогда бейте, не задумываясь! Если вы этого не сделаете, разница в давлениях в салоне и снаружи окажется слишком большой, и все двери и окна окажутся намертво зажатыми. В этом случае вам придется подождать, пока ваша машина полностью заполнится водой, чтобы открыть ее и выйти. Это требует нед.жинного спокойствия, без подготовки вы, скорее всего, наглотаетесь воды и потеряете сознание раньше, чем вода полностью зальет салон авто.
Если вы попали в отбойное течение, плывите вдоль берега. Отбойное течение тащит вас строго от берега в открытое море. Если вы попытаетесь плыть к берегу, оно будет тянуть вас назад, и вы лишь зря потеряете силы. Лучший вариант - плыть вбок, перпендикулярно течению, пока не выплывете из него, а потом уже поворачивать к суше.
Если вы находитесь в экстренной ситуации вдали от цивилизованных мест, и ваш телефон не ловит сеть, помните, что для вас доступен номер экстренных служб. В России это номер 112. Вы сможете позвонить на него, даже если у вас нет ни сим-карты, ни доступной сети.
Есличеловек упал в ледяную воду и близок к переохлаждению, не пытайтесь как можно скорее согреть его, и не кладите поближе к огню. В таких случаях необходимо медленное прогревание. Если перегреть обморозившегося, он может впоследствии умереть от проблем с сердцем и сосудами. Это связано с тем, что кровоток и сосуды не могут мгновенно адаптироваться к изменению температуры от очень низкой до очень высокой.
Если вашему региону грозит природный катаклизм, запаситесь чистой водой. Налейте ее во все возможные емкости, включая ванну и раковину. По статистике, отсутствие или чрезмерное загрязнение питьевой воды - главный бич для любой местности после природной катастрофы. Заранее позаботьтесь о том, чтобы не столкнуться с этой проблемой.
Если у вас нет батарейки нужного размера, вы можете использовать батарею меньшего размера, проложив фольгу между ней и контактами. Алюминиевая фольга - отличный проводник, так что конструкция будет отлично работать.
Если тормоза вашей машины неожиданно вышли из строя прямо на ходу, немедленно начинайте быстрыми движениями и как можно сильнее нажимать на педаль тормоза, чтобы повысить давление тормозной жидкости. Если это не помогает, попробуйте использовать стояночный тормоз. Если и это не сработает, прижмитесь к разделительному бордюру и притирайтесь к нему бортом как можно сильнее, чтобы замедлить авто. Учтите, что последний вариант отправит вашу машину прямиком в металлолом, так что его следует использовать в крайнем случае.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: аварии безопасность катастрофы остаться в живых рекомендации советы факты чрезвычайные происшествия
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