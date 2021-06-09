12 советов, которые могут спасти вам жизнь

Если ваша машина упадет в воду, немедленно откройте окно или дверь. Может, окно быстрее разбить? Тогда бейте, не задумываясь! Если вы этого не сделаете, разница в давлениях в салоне и снаружи окажется слишком большой, и все двери и окна окажутся намертво зажатыми. В этом случае вам придется подождать, пока ваша машина полностью заполнится водой, чтобы открыть ее и выйти. Это требует нед.жинного спокойствия, без подготовки вы, скорее всего, наглотаетесь воды и потеряете сознание раньше, чем вода полностью зальет салон авто.