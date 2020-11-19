История велосипеда: Пенни-фартинг, или Высокое колесо

Название происходит от внешнего вида британских монет пенни и фартинга, поскольку одна из них (пенни) намного больше другой (фартинга) - как и колеса этого велосипеда. Большое переднее колесо обеспечивало высокую скорость (из-за того, что оно перемещалось на большое расстояние при каждом повороте ног) и комфорт (большое колесо обеспечивает большую амортизацию).



Пенни-фартинг вышел из обихода с конца 1880-х годов - с развитием современных велосипедов, которые обеспечивали аналогичное увеличение скорости за счет зубчатых передач с цепным приводом и комфорт благодаря пневматическим шинам, и рекламировались как более безопасные.



Несмотря на свою недолгую жизнь, пенни-фартинг стал символом поздней викторианской эпохи. Его популярность совпала с зарождением велоспорта как отдельного вида спорта.