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История велосипеда: Пенни-фартинг, или Высокое колесо

История велосипеда: Пенни-фартинг, или Высокое колесо (26 фото)

Автор:
19 ноября 2020 14:56
Сообщество : Факты
Метки: велосипед   интересно   история   познавательно   ретро   транспорт   факты   
334
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Пенни-фартинг, также известный как "высокое колесо", был первым транспортным средством, которое называли "велосипедом". Эта двухколесная машинка была популярна в 1870-х и 1880-х годах. Затем она уступила место более современным моделям, но навсегда осталась в истории, став символом поздней викторианской эпохи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: велосипед   интересно   история   познавательно   ретро   транспорт   факты   
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4  комментария
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9k
Олегbl4 54 минуты назад
Интересно, насколько было вероятно звиздануться с этого велосипеда, пока на него залазишь ?
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25k
Snork Snorkoff 49 минут назад
И почему ни пол слова о Пьере Мишо, которому мы обязаны этой и последующей конструкциям двухколёсников и даже самому слову велосипед?
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996
Алексей 2 часа назад
Заметьте, внедорожников нет )))
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