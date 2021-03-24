Пикап повис над ущельем: невероятное спасение двух человек в Айдахо

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Двум людям чрезвычайно повезло выжить в пугающей аварии на юге Айдахо, в результате которого их пикап повис над ущельем. Инцидент произошел на мосту через Маладское ущелье на автомагистрали I-84 в начале недели, когда водитель пикапа Ford F-350, буксировавшего трейлер, не справился с управлением.
Автомобиль пробил заграждение и повис на высоте около 30 метров над рекой Малад. От падения в ущелье пикап спасла страховочная цепь, которая крепилась к «дому на колесах».
Прибывшие на место полицейские и спасательная бригада спасли попавших в ловушку водителя, пассажира и двух собак (предварительно подстраховав машину от падения, прицепив ее к тяжелому грузовику).
Пассажиры (женщина 64-х и мужчина 67 лет) были пристегнуты ремнями безопасности, они получили незначительные травмы. Сообщается, что к аварии привела ошибка водителя: он столкнулся с барьером, после чего пикап влетел в барьер на противоположной стороне дороги, завалился на бок и заскользил к краю моста.
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