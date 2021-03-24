Пикап повис над ущельем: невероятное спасение двух человек в Айдахо

Пассажиры (женщина 64-х и мужчина 67 лет) были пристегнуты ремнями безопасности, они получили незначительные травмы. Сообщается, что к аварии привела ошибка водителя: он столкнулся с барьером, после чего пикап влетел в барьер на противоположной стороне дороги, завалился на бок и заскользил к краю моста.