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Пикап повис над ущельем: невероятное спасение двух человек в Айдахо

Пикап повис над ущельем: невероятное спасение двух человек в Айдахо (12 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 09:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   везение   видео   пикап   повезло   спасение   сша   
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Двум людям чрезвычайно повезло выжить в пугающей аварии на юге Айдахо, в результате которого их пикап повис над ущельем. Инцидент произошел на мосту через Маладское ущелье на автомагистрали I-84 в начале недели, когда водитель пикапа Ford F-350, буксировавшего трейлер, не справился с управлением.

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Метки: аварии   авто   везение   видео   пикап   повезло   спасение   сша   
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39k
Александр 3 часа назад
Повезло так повезло
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21k
Сибиряк 2 часа назад
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5k
Пепелац 2 часа назад
Работа на пикапе )
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