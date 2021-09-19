Самые дикие виды транспорта в истории

Орнитоптер - это буквальная интерпретация поговорки: «Если бы бог хотел, чтобы мы летали, он дал бы нам крылья». Это самолет, который летает за счет взмахов крыльев, приводимых в движение двигателем или мышцами рук или ног пилота.

Компактные версии этого изобретения с дистанционным управлением используются довольно успешно. Например, компания Colorado Parks and Wildlife создала искусственного ястреба, который, находясь в воздухе, побуждал находящихся под угрозой исчезновения гуннисонских глухарей оставаться на земле, чтобы их можно было изучить. Поскольку орнитоптеры можно сделать похожими на птицу, летучую мышь или насекомое, орнитоптеры также использовались военными для воздушного наблюдения.

В 1929 году Александр Липпиш пролетел около 250–300 метров на построенном им орнитоптере. Однако из-за того, что он использовал буксирный пуск, некоторые люди утверждали, что самолет просто планировал после того, как его вручную вытолкнули со старта.

Более поздняя попытка была предпринята в 2010 году, когда орнитоптер по имени Snowbird пролетел почти 20 секунд на расстояние 145 метров. Улучшенный автоматизированный контроль подтвердил, что это был автономный полет, а не просто продолжительное планирование.