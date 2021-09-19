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Самые дикие виды транспорта в истории

Самые дикие виды транспорта в истории (23 фото + 2 видео)

Автор:
19 сентября 2021 15:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: изобретения   интересно   история   познавательно   странные идеи   транспорт   удивительное рядом   факты   
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Человек всегда стремился передвигаться по планете быстрее и с большим комфортом. Этой идее посвящены самые разные изобретения. Некоторые из них, такие как самолеты, поезда, велосипеды и автомобили, оказались популярными и практичными. Другие, однако, так и не вошли в наш быт из-за своей излишне сложности или странности. Давайте взглянем на некоторые из самых странных транспортных идей в истории.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретения   интересно   история   познавательно   странные идеи   транспорт   удивительное рядом   факты   
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Крайт Час назад
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Андрей Ватрушкин 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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kaboza 13 минут назад
у чувака вело-швейной машинки походу много было свободного времени и грибов, еслибы подключил к приводу зингер, норм, судя по выражению лица дочки, мамка ей там памперсы строчит.
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Похабыч 45 минут назад
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Самые дикие виды транспорта в истории
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