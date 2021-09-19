Самые дикие виды транспорта в истории

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Человек всегда стремился передвигаться по планете быстрее и с большим комфортом. Этой идее посвящены самые разные изобретения. Некоторые из них, такие как самолеты, поезда, велосипеды и автомобили, оказались популярными и практичными. Другие, однако, так и не вошли в наш быт из-за своей излишне сложности или странности. Давайте взглянем на некоторые из самых странных транспортных идей в истории.
Орнитоптер
Орнитоптер - это буквальная интерпретация поговорки: «Если бы бог хотел, чтобы мы летали, он дал бы нам крылья». Это самолет, который летает за счет взмахов крыльев, приводимых в движение двигателем или мышцами рук или ног пилота.
Компактные версии этого изобретения с дистанционным управлением используются довольно успешно. Например, компания Colorado Parks and Wildlife создала искусственного ястреба, который, находясь в воздухе, побуждал находящихся под угрозой исчезновения гуннисонских глухарей оставаться на земле, чтобы их можно было изучить. Поскольку орнитоптеры можно сделать похожими на птицу, летучую мышь или насекомое, орнитоптеры также использовались военными для воздушного наблюдения.
В 1929 году Александр Липпиш пролетел около 250–300 метров на построенном им орнитоптере. Однако из-за того, что он использовал буксирный пуск, некоторые люди утверждали, что самолет просто планировал после того, как его вручную вытолкнули со старта.
Более поздняя попытка была предпринята в 2010 году, когда орнитоптер по имени Snowbird пролетел почти 20 секунд на расстояние 145 метров. Улучшенный автоматизированный контроль подтвердил, что это был автономный полет, а не просто продолжительное планирование.
Компактные версии этого изобретения с дистанционным управлением используются довольно успешно. Например, компания Colorado Parks and Wildlife создала искусственного ястреба, который, находясь в воздухе, побуждал находящихся под угрозой исчезновения гуннисонских глухарей оставаться на земле, чтобы их можно было изучить. Поскольку орнитоптеры можно сделать похожими на птицу, летучую мышь или насекомое, орнитоптеры также использовались военными для воздушного наблюдения.
В 1929 году Александр Липпиш пролетел около 250–300 метров на построенном им орнитоптере. Однако из-за того, что он использовал буксирный пуск, некоторые люди утверждали, что самолет просто планировал после того, как его вручную вытолкнули со старта.
Более поздняя попытка была предпринята в 2010 году, когда орнитоптер по имени Snowbird пролетел почти 20 секунд на расстояние 145 метров. Улучшенный автоматизированный контроль подтвердил, что это был автономный полет, а не просто продолжительное планирование.
Амфибиоцикл
Велосипед-амфибия - это велосипед, который можно использовать как на суше, так и в воде. Общая идея состоит в том, что в дизайн должны быть включены как колеса, так и поплавки, но внешний вид таких транспортных средств сильно различается.
Мохаммед Сайдулла живет в районе Мотихари в Бихаре, районе, подверженном наводнениям. Во время трехнедельного наводнения 1974 года Сайдулле пришлось перейти реку, чтобы добраться до города за провизией. Поскольку он использовал лодку для реки и велосипед, когда он был в городе, он подумал, что было бы удобно иметь велосипед, на котором он сможет кататься по городу и через реку. Добавив к спицам четыре прямоугольных поплавка для плавучести и лопасти вентилятора, он сконструировал «велосипед Нур», который назвал в честь жены. Однако на фото не он, а его соотечественник Анил Гупта, который сконструировал похожий аппарат.
Некоторые изобретатели идут еще дальше, конструируя мопеды-амфибии. Один из них, Дуглас Бедфорд, запечатлен здесь вместе со своим изобретением.
Семейный велосипед со швейной машинкой
Иногда людям нужен не велосипед, на котором может разместиться более одного человека. Если вас всего двое, это не проблема. Тандемы всегда были популярны.
Но что, если вы хотите взять с собой друзей или семью? Можно, конечно, взять каждому по велосипеду или посадить пассажиров на раму. Но если вы все умеете крутить педали одинаково хорошо, то есть велосипеды, рассчитанные на четверых.
Но для Чарльза Стейнлауфа этого было недостаточно. Поэтому он изобрел этот четырехместный велосипед. для своего семейства Чарльз сидит наверху, рулит и крутит педали вместе с сыном, сидящим сзади. Его дочь сидит впереди, а жена управляет своей швейной машиной посередине - ведь какой смысл в велосипеде, если вы не можете одновременно шить?
Прамобиль
Рождение ребенка не должно лишать вас возможности передвижения! Именно поэтому в конце 1920-х - 1930-х годов был изобретен прамобиль, в котором могли путешествовать мать и ребенок. Прамобиль развивал максимальную скорость 22 км/ч.
И сегодня разработки на эту тему можно встретить на городских улицах.
Моноколеса и динасферы
Если вам нравится идея одноколесного велосипеда, но не нравится высота, возможно, вам стоит подумать о приобретении моноколеса. Как и у одноколесного велосипеда, у этого транспортного средства только одно колесо, но вместо того, чтобы сидеть наверху, вы сидите внутри него. В конце XIX века эти автомобили выпускались с ручным приводом или приводом от педалей, тогда как сегодня они оснащены моторами. Чтобы изменить направление на велосипеде, вы используете руль. Но для моноколеса рулевое управление достигалось за счет того, что наездник переносил вес с одной стороны на другую или использовал гироскоп.
Хотя сегодня моноколеса используются, в основном, в разного рода шоу, изначально их рассматривали как настоящий вид транспорта.
Динасфера была особым типом моноколеса, созданным в 1940 году доктором Дж. А. Пурвесом на основе эскиза Леонардо да Винчи. Она могла развивать максимальную скорость 40-48 километров в час. В 1932 году второй прототип был доставлен на гоночную трассу Бруклендс для демонстрации. Несмотря на странный и громоздкий вид конструкции, некоторые свидетели демонстрации были в восторге от этого вида транспорта. В журнале Meccano Magazine в 1935 году писали, что «мы можем в конечном итоге увидеть гигантские колеса, которые едут по нашим шоссе в таком же количестве, как автомобили сегодня». Увы, этого не случилось.
Когда вы произносите фразу «водное такси», вы, вероятно, представляете себе что-то вроде венецианской гондолы. Но если вы привыкли к роскоши, вы можете представить себе и такое.
Некоторые изобретатели подняли идею водного такси на новый уровень, например, этот изобретатель из Массачусетса в начале 1900-х годов.
Амаде Лихтеву и Винсент Леруа в 2005 году превратили свой Citroën 2CV в автомобиль-амфибию. Они использовали свою модифицированную машину, чтобы путешествовать по французским речным каналам.
Светящиеся шины
1960-е подарили стильным автомобилистам возможность использования шин с подсветкой. В шины, изготовленные Goodyear, свет поступал от лампочек, установленных внутри обода колеса.
Машина-кофеварка
Если вы хотите побаловать себя, вы можете купить машину с кофеваркой. Зачем брать чашку, если можно сварить себе чашку свежего кофе? Это изобретение доступно и сегодня, хотя, конечно, без этой винтажной прелести.
Для пешеходов, против воров
Еще одно интересное изобретение - резиновый бампер, также известный как «пешеходная лопата» и «пешеходный уловитель». Вот его изобретатель, г-н А.Дж. Грэфэм демонстрирует, как сиденье из губчатой резины откидывается назад при столкновении с чем-либо, что позволяет избежать травм у пешеходов при столкновении.
В 1939 году два инженера из Шеффилда упростили дружественную к пешеходам конструкцию, придумав «совок безопасности», который складывался для нормального вождения, но мог быть активирован рычагом в случае столкновения.
А в 1983 году одному автомобилисту пришла в голову идея прикрепить покрышку к переднему бамперу своей машины. Любой вор, пытающийся украсть эту машину, вскоре почувствовал бы запах горящей резины и услышал визг колеса, застрявшего под машиной. Так появилась первая охранная система.
А в 1983 году одному автомобилисту пришла в голову идея прикрепить покрышку к переднему бамперу своей машины. Любой вор, пытающийся украсть эту машину, вскоре почувствовал бы запах горящей резины и услышал визг колеса, застрявшего под машиной. Так появилась первая охранная система.
Грузовик-бассейн
Эта фотография сделана в 1956 году и озаглавлена «Сью Мюррей и Дорис Дю Шейн наслаждаются отдыхом в самом большом в мире 50-тонном самосвале, превращенном в бассейн». Самосвал-бассейн на короткое время стал сенсацией, но в моду это не вошло.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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