"Права купила. Ездить не купила", или Мастер-класс по параллельной парковке

Жительница Ленобласти продемонстрировала чудеса парковки близ ТЦ в Кудрово.
Видеокамеры наблюдения засняли пассажи мадам, которая пыталась поставить машину, но что-то пошло не так. В результате "Тойота" оказалась в интересном положении.
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С самой автолюбительницей всё обошлось – прохожие помогли ей вылезти из салона.В Сети иронично отметили, что суметь так развернуть автомобиль практически невозможно, но виновница происшествия справилась.
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Не уверен что смог бы повторить...