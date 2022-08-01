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"Права купила. Ездить не купила", или Мастер-класс по параллельной парковке

"Права купила. Ездить не купила", или Мастер-класс по параллельной парковке

Автор:
01 августа 2022 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: Ленинградская область   авария   видео   женщина за рулем   кудрово   параллельная парковка   парковка   смешно   
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Жительница Ленобласти продемонстрировала чудеса парковки близ ТЦ в Кудрово.


Видеокамеры наблюдения засняли пассажи мадам, которая пыталась поставить машину, но что-то пошло не так. В результате "Тойота" оказалась в интересном положении.


С самой автолюбительницей всё обошлось – прохожие помогли ей вылезти из салона.В Сети иронично отметили, что суметь так развернуть автомобиль практически невозможно, но виновница происшествия справилась.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ленинградская область   авария   видео   женщина за рулем   кудрово   параллельная парковка   парковка   смешно   
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6  комментариев
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2k
Radugananebe 49 минут назад
Техничненько.
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10k
*Сергей* 6 минут назад
Вот сказали бы мне: дадим миллион долларов только повтори за этой гражданочкой.
Не уверен что смог бы повторить...
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16k
Дмитрий 13 минут назад
Ну, почти получилось. Ещё пару машинок перевернёт и научится.
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2k
Semen 13 минут назад
На такси она бы крепко сэкономила бы
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347
HalloFreeSpace 40 минут назад
Захочешь так не сделаешь ...
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17k
Алексей 45 минут назад
"убиться аб стену" наглядно.
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