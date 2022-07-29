Румынские студенты превратили Duster в лимузин длиной почти шесть метров

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Лимузин Dacia Duster — это автомобиль длиной почти шесть метров, предлагающий комфортную езду и много места. Автомобиль создавался как проект студентов в одном из университетов Румынии.
Недавно румынский университет механики и технологии Питешти провел мероприятие, в рамках которого студенты учебного учреждения продемонстрировали ряд автомобильных проектов.
Наиболее интересным из них оказался лимузин на базе бюджетного кроссовера Dacia / Renault Duster, причем за основу модификации был взят дорестайлинговый экземпляр модели образца 2018 года.
Наиболее интересным из них оказался лимузин на базе бюджетного кроссовера Dacia / Renault Duster, причем за основу модификации был взят дорестайлинговый экземпляр модели образца 2018 года.
В процессе тюнинга кузов донорского автомобиля был удлинен сразу на 1,52 метра, так что теперь от бампера до бампера он достигает 5,84 м. Колесная база машины также была растянута — до 4,19 м.
Необычный кроссовер-лимузин имеет коричневую окраску кузова, а также целый ряд серебристо-серых компонентов, среди которых корпуса зеркал, подножки и рейлинги на крыше.
Необычный кроссовер-лимузин имеет коричневую окраску кузова, а также целый ряд серебристо-серых компонентов, среди которых корпуса зеркал, подножки и рейлинги на крыше.
Салон Дастера стал заметно просторнее, причем студенты университета превратили его в эдакий «мобильный офис». В задней (пассажирской) части здесь расположено четыре комфортных кресла, установленных друг напротив друга.
За счет ряда дополнительных окон и нескольких люков внутри салона достаточно светло. Список оснащения машины представлен многочисленными светильниками, откидными столиками и розеткой для зарядки ноутбука.
Плюс разработчики предусмотрели возможность подключения к интернету через мобильную сеть. А еще в салоне был установлен большой экран с камерой, позволяющий проводить мобильные видеоконференции.
За счет ряда дополнительных окон и нескольких люков внутри салона достаточно светло. Список оснащения машины представлен многочисленными светильниками, откидными столиками и розеткой для зарядки ноутбука.
Плюс разработчики предусмотрели возможность подключения к интернету через мобильную сеть. А еще в салоне был установлен большой экран с камерой, позволяющий проводить мобильные видеоконференции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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