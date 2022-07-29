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Румынские студенты превратили Duster в лимузин длиной почти шесть метров

Румынские студенты превратили Duster в лимузин длиной почти шесть метров

Автор:
29 июля 2022 11:49
Сообщество : Автомир
Метки: Duster   Renault   Renault Duster   авто   автомир   автомобили   лимузин   
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Лимузин Dacia Duster — это автомобиль длиной почти шесть метров, предлагающий комфортную езду и много места. Автомобиль создавался как проект студентов в одном из университетов Румынии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Duster   Renault   Renault Duster   авто   автомир   автомобили   лимузин   
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2  комментария
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−57
Thomsen 2 часа назад
Румыния? А где тогда цыганский стайл? Где золотой обвес?
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