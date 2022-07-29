Румынские студенты превратили Duster в лимузин длиной почти шесть метров

В процессе тюнинга кузов донорского автомобиля был удлинен сразу на 1,52 метра, так что теперь от бампера до бампера он достигает 5,84 м. Колесная база машины также была растянута — до 4,19 м.



Необычный кроссовер-лимузин имеет коричневую окраску кузова, а также целый ряд серебристо-серых компонентов, среди которых корпуса зеркал, подножки и рейлинги на крыше.