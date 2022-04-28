Renault Espace F1 — очень быстрый семейный минивэн с двигателем V10 от Формулы-1

Этот автомобиль был создан не случайно, в результате избытка свободного времени или средств. В 1994 году Espace, предшественник минивэнов в Европе, отпраздновал свое 10-летие. Автомобиль с самого начала строился компанией Matra, но продавался под маркой Renault, которая в 1992-1994 годах (а затем до 1997 года включительно) выигрывала титул чемпиона мира среди конструкторов Формулы-1 с Williams (в 1995 году с Benetton). Было решено отпраздновать все это одним махом в монстре, показанном в 1995 году.