Renault Espace F1 — очень быстрый семейный минивэн с двигателем V10 от Формулы-1

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Упаковать двигатель прямо с болида Формулы-1 под неприметную оболочку в виде серийной машины — поистине дьявольская идея. Такие случаи встречались часто. Но самая интересное это реализация такой идеи в минивэне — французская Matra выпустила уникальный Renault Espace F1.
Этот автомобиль был создан не случайно, в результате избытка свободного времени или средств. В 1994 году Espace, предшественник минивэнов в Европе, отпраздновал свое 10-летие. Автомобиль с самого начала строился компанией Matra, но продавался под маркой Renault, которая в 1992-1994 годах (а затем до 1997 года включительно) выигрывала титул чемпиона мира среди конструкторов Формулы-1 с Williams (в 1995 году с Benetton). Было решено отпраздновать все это одним махом в монстре, показанном в 1995 году.
Espace F1 основан на болиде Williams Formula 1 с немного измененным двигателем V10 от Renault. Соответствующим образом доработанный, аэродинамически измененный кузов минивэна второго поколения был изготовлен из легкого углеродного волокна, благодаря чему масса всего транспортного средства составляет всего 1300 кг. Силовой агрегат объемом 3,5 литра, развивающий около 820 л.с. при 14 000 об/мин, разгонял Espace от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а уже через шесть мчался со скоростью 200 км/ч! Сопротивление воздуха ощущалось только на скорости 312 км/ч, прежде чем взлет в небо останавливал мощный задний спойлер.
Совсем другое дело, чем убойный разгон, была остановка минивэна. В связи с этим установлены специальные вентилируемые тормозные диски. Результаты были таковы: на разгон с 0 до 270 км/ч и до полной остановки уходило менее 600 метров!
В салоне этого Espace установлены четыре ковшеобразных сидений. В салоне было очень шумно, так как двигатель был установлен посередине, поэтому передвигаться с семьей тут явно не комфортно. В добавок модель демонстрировала неустойчивость на больших скоростях если передвигалось 4 человека.
Espace F1 появлялся на нескольких выставках, привлекая огромное количество внимания. Теперь он отдыхает в музее Renault.
Источник:
АНТИФИШКИ
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