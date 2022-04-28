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Renault Espace F1 — очень быстрый семейный минивэн с двигателем V10 от Формулы-1

Renault Espace F1 — очень быстрый семейный минивэн с двигателем V10 от Формулы-1

Автор:
28 апреля 2022 09:33
Сообщество : Автомир
Метки: Renault   Renault Espace F1   авто   автомир   автомобили   минивэн   свап   формула 1   
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Упаковать двигатель прямо с болида Формулы-1 под неприметную оболочку в виде серийной машины — поистине дьявольская идея. Такие случаи встречались часто. Но самая интересное это реализация такой идеи в минивэне — французская Matra выпустила уникальный Renault Espace F1.

Источник:

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Метки: Renault   Renault Espace F1   авто   автомир   автомобили   минивэн   свап   формула 1   
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