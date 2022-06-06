Лимузин Vanden Plas 1966 года выпуска, подходящий для королевы, выставят на аукцион

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Немногие люди будут иметь удовольствие водить такой уникальный в своем роде автомобиль, как Vanden Plas Princess 4 Liter Landaulette. Он был тщательно отреставрирован и теперь ищет нового владельца.
На аукционе Barrett-Jackson, который пройдёт в конце июня в Лас-Вегасе, выставят на торги необычный автомобиль лондонской компании Vanden Plas. Этот лимузин построили в 1965 году по заказу королевской семьи Великобритании в рамках подготовки к визиту Елизаветы II на Ямайку. Королева пользовалась автомобилем только в рамках своих поездок на остров, однако после неё Princess Limousine продолжал служить правительственным лимузином. Ценовые ожидания аукционный дом не обнародует.
Четырёхдверный и шестиместный (средний ряд — откидные креслица) лимузин Vanden Plas после поездки британской королевы на Ямайку остался на острове. Сколько раз он перевозил Елизавету II, продавцы не уточняют. Известно, что в промежутках между визитами автомобиль эксплуатировал губернатор Ямайки Клиффорд Кэмпбелл для официальных выездов.
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Когда лимузин вывели из эксплуатации, его отреставрировали с привлечением экспертов по классическим английским автомобилям. Машина получила новую окраску кузова с использованием первоначальной цветовой схемы, лимузину обновили дерево и кожу в салоне, а также заменили все хромированные детали. Кроме того, бортовую электросеть перевели с 6 вольт на привычные 12.
Все номерные агрегаты в ходе реставрации остались оригинальными: это кузов и шестицилиндровый мотор Austin в сочетании с четырёхступенчатой механической коробкой, одна из передач которой предназначена для медленного передвижения во время парадов. Лимузин оснащён гидроусилителем руля и раздельным кондиционером для передних и задних кресел, а также имеет съёмный верх.
Источник:
АНТИФИШКИ
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