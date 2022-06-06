Лимузин Vanden Plas 1966 года выпуска, подходящий для королевы, выставят на аукцион

На аукционе Barrett-Jackson, который пройдёт в конце июня в Лас-Вегасе, выставят на торги необычный автомобиль лондонской компании Vanden Plas. Этот лимузин построили в 1965 году по заказу королевской семьи Великобритании в рамках подготовки к визиту Елизаветы II на Ямайку. Королева пользовалась автомобилем только в рамках своих поездок на остров, однако после неё Princess Limousine продолжал служить правительственным лимузином. Ценовые ожидания аукционный дом не обнародует.