FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9578 постов • 770 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Лимузин Vanden Plas 1966 года выпуска, подходящий для королевы, выставят на аукцион

Лимузин Vanden Plas 1966 года выпуска, подходящий для королевы, выставят на аукцион

Автор:
06 июня 2022 14:34
Сообщество : Автомир
Метки: Vanden Plas   авто   автомир   автомобили   лимузин   олдтаймер   ретро авто   
181
10
Немногие люди будут иметь удовольствие водить такой уникальный в своем роде автомобиль, как Vanden Plas Princess 4 Liter Landaulette. Он был тщательно отреставрирован и теперь ищет нового владельца.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Vanden Plas   авто   автомир   автомобили   лимузин   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14301



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности
Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
Момент истины: вместо матча Украина-Уэльс зрители увидели репортаж об обстреле Донецка ВСУ
События на Украине 5- 6 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Что заставило Сталина в августе 1942 года отдать распоряжение не следовать приказу №227
Что заставило Сталина в августе 1942 года отдать распоряжение не следовать приказу №227
Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими фамилиями?
Душевно и гармонично: какие скандинавские имена превосходно сочетаются с русскими...
Если потребление, то только такое
Если потребление, то только такое
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минуточку

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#фотографии#страна#СССР#подборка#забавно#сатира
#Юмор#история#в мире#сарказм#комментарии#США#фильм#кино#роль
#люди#интересно#факты#прикол#Приколы#Разное#аварии#милота#съемка
Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались Редкая двухпедальная модель Shelby Cobra 1965 года отправляется на аукцион Редкая двухпедальная модель Shelby Cobra 1965 года отправляется на аукцион 55-летний советский ЗИЛ из гаража президента Монголии уйдёт с молотка в Париже 55-летний советский ЗИЛ из гаража президента Монголии уйдёт с молотка в Париже Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США Facel Vega Facel II — самое быстрое 4-местное купе для знаменитостей Facel Vega Facel II — самое быстрое 4-местное купе для знаменитостей Воплотите в жизнь свои фантазии 80-х с этим Ferrari 512 BBI «Koenig Specials» Воплотите в жизнь свои фантазии 80-х с этим Ferrari 512 BBI «Koenig Specials»

На что жалуетесь?

Вернуться