Один сбил, другой забрал: столкновение скорой помощи и велосипедиста

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Велосипедист не "спешился" на пешеходном переходе и его сбила машина скорой помощи, которая мчалась на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами.
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АНТИФИШКИ
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