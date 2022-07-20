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Один сбил, другой забрал: столкновение скорой помощи и велосипедиста

Один сбил, другой забрал: столкновение скорой помощи и велосипедиста

Автор:
20 июля 2022 14:15
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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Велосипедист не "спешился" на пешеходном переходе и его сбила машина скорой помощи, которая мчалась на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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10  комментариев
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992
Шурман 44 минуты назад
Когда же их научат , ты переходи а не переезжай и не тыкай в наушники .
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658
Kanifolkin 6 минут назад
Вот откуда они только, такие дебилы на лисапедах, берутся?
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21k
sanchesS80 7 минут назад
Сэкономил 5 секунд на спешивании, теперь недель 5 может в гипсе походить.
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17k
alexis 14 минут назад
Подчищают.
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19k
nobody® 19 минут назад
Удобно
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16k
Топпер Харли 39 минут назад
Помощь скорее не придумаешь. Злая ирония.
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14k
Александр 42 минуты назад
Командная работа
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Олег

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