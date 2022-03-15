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Авария дня. Массовое ДТП с участием скорой помощи в Казани

Авария дня. Массовое ДТП с участием скорой помощи в Казани (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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В центре Казани на перекрестке улиц Тихомирнова и Миннулина водитель "скорой", с включенными спецсигналами, проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой. От сильного удара реанимобиль опрокинулся на бок.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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11  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
Вместо помощи, которую ждешь от скорой, чуть не угробил.
Я как-то раньше всегда был на стороне водителей скорой помощи. Я и по сей день готов уступить им дорогу, притормозить. Но они совсем без башни стали, включил мигалку и как в ГТА навстречу приключениям.
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68k
Viktor 55 минут назад
Бля, да сколько же можно талдычить, да люстра и серена дают преимущества, ну а если у чувака музыка громко играет или ещё какая лабуда! У нас все, кто с мигалками ездят, подъезжая к перекрёстку обязательно притормаживают, а потом, видя, что их пропускают, шпарят дальше!
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1k
Angelpro Час назад
Сразу видно что водитель скорой убедился в безопасности проезда...
Спасал 1 жизнь а мог угробить куда больше.
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2k
il16 2 часа назад
Водилу скорой - под суд!
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