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В центре Казани на перекрестке улиц Тихомирнова и Миннулина водитель "скорой", с включенными спецсигналами, проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой. От сильного удара реанимобиль опрокинулся на бок.
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Предыдущая часть
Всего участниками ДТП стали сразу пять машин. В Момент столкновения "скорая" везла в больницу маму и её сына, который потерял сознание в школе.
Пострадали пять человек из "скорой" – водитель, два медика и мальчик с мамой. Водитель "скорой" в тяжелом состоянии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я как-то раньше всегда был на стороне водителей скорой помощи. Я и по сей день готов уступить им дорогу, притормозить. Но они совсем без башни стали, включил мигалку и как в ГТА навстречу приключениям.
Спасал 1 жизнь а мог угробить куда больше.