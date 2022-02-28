В центре Омска реанимобиль с включенными спецсигналами попал в ДТП

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В Омске на Улице Маршала Жукова водитель автомобиля скорой помощи проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп скорая помощь спецсигнал
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