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В центре Омска реанимобиль с включенными спецсигналами попал в ДТП

В центре Омска реанимобиль с включенными спецсигналами попал в ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2022 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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В Омске на Улице Маршала Жукова водитель автомобиля скорой помощи проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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1  комментарий
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Лещ 2 часа назад
Интересно, с водителями скорой проводят инструктаж о том как надо управлять автомобилем с спецсигналами?? Каждый день эти идиоты в ДТП попадают...
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Олег

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