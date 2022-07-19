Немецкий ответ «Джипу»: редкий Porsche Type 597 Jagdwagen 1955 года

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Porsche Type 597, возможно, наиболее известный как «Jagdwagen» или «охотничий автомобиль», представляет собой военный автомобиль-амфибию 4×4, разработанный для немецкого военного тендера в начале 1950-х годов.
В середине августа на аукционе RM Sotheby's будет выставлен на торги открытый внедорожник Porsche Type 597, также известный как Jagdwagen — пятый по счёту из 22 прототипов, собранных Porsche для немецкой армии. Прототип находится в коллекционном состоянии благодаря тщательной реставрации. При этом ожидаемую цену аукционный дом не озвучивает.
Porsche разработала Type 597 в начале 1950-х для участия в конкурсе Бундесвера на поставку лёгких армейских машин. Эту модель принято считать первым внедорожником Porsche, хотя основатель компании Фердинанд Порше принимал участие и в создании знаменитых Kübelwagen и Schwimmwagen компании Volkswagen.
Лёгкий внедорожник получил торсионную подвеску с большим дорожным просветом и 1,5-литровый «оппозитник» от гражданского Porsche 356 в сочетании с четырёхступенчатой «механикой» и подключаемым полным приводом. Несмотря на конструктивные достоинства, Type 597 не победил в конкурсе, где также участвовали Auto Union и Borgward: предпочтение было отдано машине DKW Munga.
В рамках подготовки к конкурсу Porsche построила 22 прототипа Type 597, но продолжала собирать их и после проигрыша. Принято считать, что всего был выпущен 71 экземпляр этой модели, которые компания продавала как иностранным армиям, так и частным лицам. Именно они дали внедорожнику прозвище Jagdwagen — «Охотничий автомобиль».
Источник:
АНТИФИШКИ
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