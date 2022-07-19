Немецкий ответ «Джипу»: редкий Porsche Type 597 Jagdwagen 1955 года

В рамках подготовки к конкурсу Porsche построила 22 прототипа Type 597, но продолжала собирать их и после проигрыша. Принято считать, что всего был выпущен 71 экземпляр этой модели, которые компания продавала как иностранным армиям, так и частным лицам. Именно они дали внедорожнику прозвище Jagdwagen — «Охотничий автомобиль».