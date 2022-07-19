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Немецкий ответ «Джипу»: редкий Porsche Type 597 Jagdwagen 1955 года

Немецкий ответ «Джипу»: редкий Porsche Type 597 Jagdwagen 1955 года

Автор:
19 июля 2022 12:14
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Porsche Type 597   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   
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Porsche Type 597, возможно, наиболее известный как «Jagdwagen» или «охотничий автомобиль», представляет собой военный автомобиль-амфибию 4×4, разработанный для немецкого военного тендера в начале 1950-х годов.

Источник:

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Метки: Porsche   Porsche Type 597   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   
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andrey Час назад
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