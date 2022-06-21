80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени

Продавец указывает, что точно на таком же внедорожнике маршал Советского Союза Георгий Жуков принимал Парад Победы в Берлине после окончания войны. Выставленный на продажу экземпляр — это двухосная пассажирская версия, некоторое время он был выставлен в военном музее в Чехии, а затем его привезли в Россию. За машину, которая ни разу не реставрировалась, продавец просит 9,5 миллиона рублей.