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80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени

80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени

Автор:
21 июня 2022 14:33
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   олдтаймер   ретро авто   
399
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В Тюмени на продажу выставили армейскую версию внедорожника Dodge WC-57, который выпустили в 42-ом году прошлого столетия. Такие машины поставляли по программе ленд-лиза из США для Красной армии.
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Источник:

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Метки: Dodge   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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7k
Пуриц Жорж 38 минут назад
У тёщи на даче в новгородской у соседа виллис - без номеров , открытый. Он на нём возит дрова и сено.На ходу.Ездил с ним на рыбалку на этом джипе- очень жёсткий
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
вот бы прокатиться бы на таком
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435
iplo 38 минут назад
Н надёжно
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