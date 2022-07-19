«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают

Яву, Яву, взял я на халяву! (С)

Итак, создана была компания в чехословацком городке Тинец-над-Сазавоу еще между двумя мировыми войнами.

При этом название Ява никак с экзотическим восточным островом не связано - это сокращение от имени основателя фирмы Франтишека Яничека (František Janeček) и наименования фирмы «Вандерер», у которой он купил оборудование для производства железных коней. Вот и вышло Я-ва.

В 1920-е годы чехословацкими мастерами была изготовлена и представлена на Пражском автосолоне дебютная модель - Jawa 500 OHV Rumpál.