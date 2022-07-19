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«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают

«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают

Автор:
19 июля 2022 11:50
Сообщество : Мото
Метки: авто   мото   транспорт   факты   фото   ява   
2325
14

«Ява» - культовый чехословацкий мотоцикл, о котором слагали стихи и песни. Настоящая мечта всех сельских (и не только) советских парней 1980-х годов.

Увы, сегодня встретить «Яву» на наших российских дорогах стало почти невозможно.

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Что же в наши дни стало со знаменитой маркой чешских байков?


Но вначале о самой фирме, что производила Yawa - немного истории, короче.

Яву, Яву, взял я на халяву! (С)

Итак, создана была компания в чехословацком городке Тинец-над-Сазавоу еще между двумя мировыми войнами.

При этом название Ява никак с экзотическим восточным островом не связано - это сокращение от имени основателя фирмы Франтишека Яничека (František Janeček) и наименования фирмы «Вандерер», у которой он купил оборудование для производства железных коней. Вот и вышло Я-ва.

В 1920-е годы чехословацкими мастерами была изготовлена и представлена на Пражском автосолоне дебютная модель - Jawa 500 OHV Rumpál.

Кстати, во время немецкой оккупации Чехословакии Jawa попала в руки гитлеровцев. Впрочем, активно фрицы эти мотоциклы в Вермахте не использовали - своих BMW хватало. Немцев Jawa зато обслуживала самолетными двигателями и генераторами.


Ява в нашей стране

В СССР первые Явы попали уже после Великой Отечественной войны - в 1950-е годы. Сразу после национализации фабрики в социалистической Чехословакии. Между СССР и ЧССР в 1947-м был заключен долгосрочный контракт на поставку мотоциклов, что действовал аж до 1993-го года.

Первой к нам пришла знаменитая «Ява 353», выпускавшаяся с 1954-го по 1962-й гг. По сути первый чехословацкий мотоцикл, что по линии СЭВ поставлялся в нашу страну. Скоростная и отлично ремонтопригодная модель быстро приглянулась отечественным мотоциклистам. Стала, что называется, народной.

Но все же самой культовой в Советском Союзе стала уже другая Jawa - «Jawa 638/350». Чистый символ бешеной эпохи 80-х годов, способный разогнаться до 130 км/ч и выше. Идеально подходил как нуждам селян, так и городских туристов. Обожаем был всеми видами байкеров страны Советов.

В 1980-е Jawa у нас оказалась настолько популярна, что на ней по статистике гонял каждый третий мотоциклист в СССР.

Впрочем, Jawa в отличие от других восточноевропейских марок слыла лидером не только на рынке соцстран - ее продукция поступала в 123 страны мира, включая некоторые западные капиталистические. На "Явах" гордо рассекали по дорогам даже байкеры в Калифорнии и Новой Зеландии.

Всего же было выпущено за все годы истории компании около 290 млн мотоциклов Jawa разных марок- фантастическая цифра!

Что стало с Явой сейчас

Как и многие другие марки соцстран Jawa не смогла выдержать беспощадной гонки с западными конкурентами. Особенно японскими. И постепенно начала умирать. Хотя держалась уже в новой Чехии крайне долго до самых 2010-х.

В 2017-м году обросшую кучей финансовых проблем "Яву" с потрохами купили более успешные индийские бизнесмены из знаменитого бренда Mahindra. И отныне новые мотоциклы Jawa производятся уже в стране чая да слонов. Благо, что рынок для мотоциклов тут на полуострове Индостан практически бездонный.

Например, вот такой выпускается в Индии шикарный Jawa 42, с движком в 292 кубика, 27 лошадками, скоростью до 125 километров в час.

В планах индийских хозяев Jawa создать и самый настоящий электробайк с мощной батареей на 200 километров пробега. Не исключено, что вскоре новенькие Jawa появятся и на дорогах нашей страны.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   мото   транспорт   факты   фото   ява   
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14  комментариев
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48k
А.Берестенко Час назад
"Между ног болтается, на три буквы называется!" - загадка из СССР
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2k
Saturn 12 минут назад
Двухтактный двигатель, - спорный вариант. Ассоциация с мопедом. Хотя, для гонок используют двухтактные движки.
"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь." )))
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1k
blAbl 24 минуты назад
В пионерлагере так говорили: ЯВА - Я Воняю Ароматно
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−83
Валерий Петров Полчаса назад
приезжаешь на те же воробьевы - стабильно там находишь в выходные пару яв, благо любителей этого добра навалом.
как и этого добра, но оно реально не конкурентно даже с некрожапанами, и единственное для чего годно - для оформления интерьеров баров)
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3k
SandMANn 43 минуты назад
"Ява" ...и не красная??
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44
eutace SandMANn 2 минуты назад
Ява уже не та
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13k
FatZilla Час назад
Эх, хочу моцик, но снова на права учиться на другую категорию желания нет никакого
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Infinite

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