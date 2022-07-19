«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают

«Ява» - культовый чехословацкий мотоцикл, о котором слагали стихи и песни. Настоящая мечта всех сельских (и не только) советских парней 1980-х годов.
Увы, сегодня встретить «Яву» на наших российских дорогах стало почти невозможно.
Что же в наши дни стало со знаменитой маркой чешских байков?
Но вначале о самой фирме, что производила Yawa - немного истории, короче.
Яву, Яву, взял я на халяву! (С)
Итак, создана была компания в чехословацком городке Тинец-над-Сазавоу еще между двумя мировыми войнами.
При этом название Ява никак с экзотическим восточным островом не связано - это сокращение от имени основателя фирмы Франтишека Яничека (František Janeček) и наименования фирмы «Вандерер», у которой он купил оборудование для производства железных коней. Вот и вышло Я-ва.
В 1920-е годы чехословацкими мастерами была изготовлена и представлена на Пражском автосолоне дебютная модель - Jawa 500 OHV Rumpál.
Кстати, во время немецкой оккупации Чехословакии Jawa попала в руки гитлеровцев. Впрочем, активно фрицы эти мотоциклы в Вермахте не использовали - своих BMW хватало. Немцев Jawa зато обслуживала самолетными двигателями и генераторами.
Ява в нашей стране
В СССР первые Явы попали уже после Великой Отечественной войны - в 1950-е годы. Сразу после национализации фабрики в социалистической Чехословакии. Между СССР и ЧССР в 1947-м был заключен долгосрочный контракт на поставку мотоциклов, что действовал аж до 1993-го года.
Первой к нам пришла знаменитая «Ява 353», выпускавшаяся с 1954-го по 1962-й гг. По сути первый чехословацкий мотоцикл, что по линии СЭВ поставлялся в нашу страну. Скоростная и отлично ремонтопригодная модель быстро приглянулась отечественным мотоциклистам. Стала, что называется, народной.
Но все же самой культовой в Советском Союзе стала уже другая Jawa - «Jawa 638/350». Чистый символ бешеной эпохи 80-х годов, способный разогнаться до 130 км/ч и выше. Идеально подходил как нуждам селян, так и городских туристов. Обожаем был всеми видами байкеров страны Советов.
В 1980-е Jawa у нас оказалась настолько популярна, что на ней по статистике гонял каждый третий мотоциклист в СССР.
Впрочем, Jawa в отличие от других восточноевропейских марок слыла лидером не только на рынке соцстран - ее продукция поступала в 123 страны мира, включая некоторые западные капиталистические. На "Явах" гордо рассекали по дорогам даже байкеры в Калифорнии и Новой Зеландии.
Всего же было выпущено за все годы истории компании около 290 млн мотоциклов Jawa разных марок- фантастическая цифра!
Что стало с Явой сейчас
Как и многие другие марки соцстран Jawa не смогла выдержать беспощадной гонки с западными конкурентами. Особенно японскими. И постепенно начала умирать. Хотя держалась уже в новой Чехии крайне долго до самых 2010-х.
В 2017-м году обросшую кучей финансовых проблем "Яву" с потрохами купили более успешные индийские бизнесмены из знаменитого бренда Mahindra. И отныне новые мотоциклы Jawa производятся уже в стране чая да слонов. Благо, что рынок для мотоциклов тут на полуострове Индостан практически бездонный.
Например, вот такой выпускается в Индии шикарный Jawa 42, с движком в 292 кубика, 27 лошадками, скоростью до 125 километров в час.
В планах индийских хозяев Jawa создать и самый настоящий электробайк с мощной батареей на 200 километров пробега. Не исключено, что вскоре новенькие Jawa появятся и на дорогах нашей страны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь." )))
как и этого добра, но оно реально не конкурентно даже с некрожапанами, и единственное для чего годно - для оформления интерьеров баров)