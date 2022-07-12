FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9742 поста • 776 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
На каждого крутого найдется тот, кто круче: забавный случай на дорогах Ростова

На каждого крутого найдется тот, кто круче: забавный случай на дорогах Ростова

Автор:
12 июля 2022 12:22
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   омон   подрезал   прикол   
1823
1
1
Водитель «Четырнадцатой» объехал автобус и вклинился перед ним. Вскоре у светофора его ждал неожиданный сюрприз.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   омон   подрезал   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Напомнило...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Arioch 15 минут назад
Я из Ростова - поверьте, все не так однозначно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
смелые парни... всемером одного не боятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
DumDum Полчаса назад
Тоже, похоже, отделался извинениями?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
241
Dima Udo Полчаса назад
Думал они его вытащат и засунут в автобус!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G Полчаса назад
а бывают сюрпризы "ожиданные"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−31
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−31
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−31
10k
Андрей Ма-С Час назад
продается переднее водительское сиденье от ваз 2114, почти новое слегка попахивает говнецом)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Rus77 Час назад
Браво)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 Час назад
а че они к пассажиру то все пошли?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida Час назад
Э-э-э, куда все пошли!? Требуем продолжения банкета!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Patmaz Час назад
Вежливые люди вышли, чтобы сказать: "Дядя, ты не прав!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

722152



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений»
Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и...
Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал
Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Гифки дня
Гифки дня
В Армении хотят построить статую Христа. Армянская Церковь крайне против
В Армении хотят построить статую Христа. Армянская Церковь крайне против
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#Россия#природа#СССР#дети#знаменитости#сатира
#Юмор#животные#история#интересно#в мире#автомобили#шоу бизнес#дтп#комментарии#США
#факты#картинки#подборка#кино#Приколы#сарказм#автомир#забавно#птицы#Ynews
Забавные ситуации, которыми небо полнится Забавные ситуации, которыми небо полнится В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал зеркало В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал... Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента

На что жалуетесь?

Вернуться