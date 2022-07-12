На каждого крутого найдется тот, кто круче: забавный случай на дорогах Ростова

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Водитель «Четырнадцатой» объехал автобус и вклинился перед ним. Вскоре у светофора его ждал неожиданный сюрприз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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