Дорожные войны: в Вологде водитель подрался с пешеходами

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Трое молодых людей неспешно переходили дорогу, когда для автомобилей уже загорелся зелёный. В результате между одним из водителей и пешеходами возник конфликт с дракой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
жесть у них там натянутые отношения )з
И...
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться...
Вы бы стали наезжать на пешехода, чтобы ускорить его бампером?
Если да, то сдайте права и пересядьте на общественный транспорт
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
Но прежде чем стараться найти какую-то якобы лазейку, подумайте как сами поступали на месте водителя, а ведь такие ситуации точно были.
- Адекватный водитель спокойно подождет пока пешеход закончит переход
- Нервный водитель будет кричать "Ну давай, быстрей. Шевели булками", но не будет трогаться с места
- У*бан нажмет на газ и станет наезжать, подпирая бампером, чтобы вызвать у пешехода испуг для ускорения
Для эксперимента попробуйте поступить как водитель в ролике, а потом в суде доказать свою невиновность и то, что "это пешеход сам спровоцировал меня"
1) Водитель намеренно совершил наезд на пешехода
2) Водитель вышел из машины и подошел к пешеходу, нанося удары
3) Отсутствовали угрозы жизни и здоровью для водителя.
:D
:D
Да нет конечно. Глупо обижаться в сети. Некоторые просто слишком близко к сердцу принимают лайки. Вы кстати в зоне риска, у Вас тоже больше чем у него.
Полицейский и тем более судья такой бред нести не станут. Так что водитель в любом случае огребет по полной