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Дорожные войны: в Вологде водитель подрался с пешеходами

Дорожные войны: в Вологде водитель подрался с пешеходами

Автор:
08 июля 2022 12:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   дтп   конфликт на дороге   пешеход   пешеходный переход   
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Трое молодых людей неспешно переходили дорогу, когда для автомобилей уже загорелся зелёный. В результате между одним из водителей и пешеходами возник конфликт с дракой.

Источник:

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Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   дтп   конфликт на дороге   пешеход   пешеходный переход   
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36  комментариев
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1k
pinbalist 59 минут назад
По правилам водила, конечно, не прав, но пешики ппц мудаки.
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324
Просто чувак в интернете 4 минуты назад
Ну тут все мудаки. Водила наехал на пешика. Пешик малолетний черт, еле вышагивает, ждите его. По роже получил заслужено. Водила полудурок, потому что какой бы не был пешик, давить его нельзя.
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−2
009akj232322 8 минут назад
выблюдок на тазике обязан дождатся завершение перехода пешиходом .
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3k
Natural Selection 12 минут назад
хороший клип получился на песню
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34k
Опаньки 15 минут назад
где где в Вологде )

жесть у них там натянутые отношения )з
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1k
Victor 16 минут назад
второй пост за пол дня про Вологду, водителя и пешеходов на зебре. страшный город
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4k
Горожанин 38 минут назад
Пешеход спокойной шёл на разрешающий сигнал. ПДД - водитель обязан дождаться, когда пешеход завершит переход, начатый на разрешающий сигнал. Водитель вместо этого сходу въезжает бампером в пешехода. Это же натуральное быдло. На возмущение пешехода - со стороны водителя агрессия. Это объективная картина. Кто и как в этой ситуации может защищать водителя-быдло? Что в мозгах у людей делается?
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15k
Роберт Шекли 45 минут назад
Водитель молодец - наезд на пешехода на пешеходном переходе, нанесение побоев из хулиганских побуждений, потеря рубашки, по телеку показали. День удался
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11k
Kostick 49 минут назад
жаль никто не вписался за водилу. очень жаль. малолетние упыри просто ухи поели. еле тварь ложноножками передвигает.
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46k
dima423 56 минут назад
вылез опи*дюлился залез уехал) романтика
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7k
Колорад 56 минут назад
Не знаю за кого болеть. Кто бы не огреб - то заслуженно!
:D
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8k
Б.Касторский Час назад
Пешеход конечно быдло редкое. Но ПДД подсказывает, что надо дать пешеходу закончить его движение, а не пытаться подтолкнуть его бампером.
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