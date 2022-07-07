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Избегал ДТП, как мог: в Москве у эвакуатора отказали тормоза

Избегал ДТП, как мог: в Москве у эвакуатора отказали тормоза

Автор:
07 июля 2022 13:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   тормоза отказали   эвакуатор   
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На СВХ в районе проспекта Будённого у эвакуатора, который перевозил полицейский УАЗ, отказали тормоза.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   тормоза отказали   эвакуатор   
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9  комментариев
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6k
Sanar Час назад
В какой то момент ему показалось что менты на хвосте и он просто уходил от погони)
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4k
Просто Федя Полчаса назад
Искал машины подешевле куда врезаться.
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
ну в принципе урона минимум
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1k
Алексей Гулевич 38 минут назад
Просто мигалки забылся включить ......
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563
HalloFreeSpace 51 минуту назад
молодец однако )))
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21k
Serg2001 Час назад
Музыкальное сопровождение прикольное. Солдатские песни на музыку "Ласкового мая".
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2k
GROMOZEKA Час назад
Ушел ювелирно.
Только почему коробкой не тормозил?
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Олег

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