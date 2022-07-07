Избегал ДТП, как мог: в Москве у эвакуатора отказали тормоза

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На СВХ в районе проспекта Будённого у эвакуатора, который перевозил полицейский УАЗ, отказали тормоза.
Источник:
АНТИФИШКИ
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