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Авария дня. Автобус без тормозов в Бийске

Авария дня. Автобус без тормозов в Бийске (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 12:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   тормоза отказали   
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На улице Красноармейской в Бийске автобус King Long из-за отказа тормозов протаранил два автомобиля: Great Wall и Nissan Pulsar. По инерции Nissan сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   тормоза отказали   
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1  комментарий
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Иван 4 часа назад
Хорошо рейсовые автобусы проверяют перед поездкой. А на трассе бы летел под 90.
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