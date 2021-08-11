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На улице Красноармейской в Бийске автобус King Long из-за отказа тормозов протаранил два автомобиля: Great Wall и Nissan Pulsar. По инерции Nissan сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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Женщина-пешеход с множественными травмами госпитализирована в медучреждение Бийска. Водитель Nissan также получил травмы.
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