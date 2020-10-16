15 октября, на улице Гвардейская в Казани трамвай протаранил несколько автомобилей. У общественного электротранспорта отказали тормоза и он скатился задним ходом с пригорка, по ходу протаранив четыре легковушки.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске
- Авария дня. Фура протаранила трамвай с пассажирами
- Авария дня. ДТП c четырьмя автомобилями на Камчатке
- Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай
- Авария дня. В Чебоксарах грузовик "без тормозов" устроил массовое ДТП
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...