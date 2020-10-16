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Авария дня. В Казани трамвай протаранил автомобили

Авария дня. В Казани трамвай протаранил автомобили (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   тормоза отказали   трамвай   
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15 октября, на улице Гвардейская в Казани трамвай протаранил несколько автомобилей. У общественного электротранспорта отказали тормоза и он скатился задним ходом с пригорка, по ходу протаранив четыре легковушки.
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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   тормоза отказали   трамвай   
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4  комментария
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Ivan Час назад
Знакомое начало... В Алматы тоже с тормозов началось, в итоге - трамвая нет, на месте депо в планах - то ли ЖК, то ли ТЦ...
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1k
Дмитрий Пашин 3 минуты назад
Ну а чего вы хотели? Трамваев в Казани не было лет 10 наверно. Трамвайные пути были, а трамваев - нет. Отвыкли )))
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15
Лида Галкина 7 минут назад
Стесняюсь спросить- а что автомобили делают на рельсах? Или статус свой нев"ебенный подчеркивают?
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10k
Анатолий Соколов 2 часа назад
фоном к видео должна звучать песня "вот кто-то с горочки спустился" ...
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