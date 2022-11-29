Разворот через сплошную привёл к ДТП в Новом Уренгое

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Водитель Land Cruiser передумал стоять в пробке и решил развернуться через двойную сплошную линию, однако, совершить манёвр одним разом не получилось.
Понятно, что "Крузак" не впишется с первого раза, но водителю, который в ясную погоду, с видимостью сотни метров, не замечает такое препятствие перед собой может и не стоит управлять автомобилем?
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Метки: Land Cruiser аварии авто авто аварии видео дтп разворот
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Зачем придурок таранил - не ясно, но теперь не отмажется, что "не успел среагировать".