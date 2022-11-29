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Разворот через сплошную привёл к ДТП в Новом Уренгое

Разворот через сплошную привёл к ДТП в Новом Уренгое

Автор:
29 ноября 2022 14:51
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   разворот   
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Водитель Land Cruiser передумал стоять в пробке и решил развернуться через двойную сплошную линию, однако, совершить манёвр одним разом не получилось.

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Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   разворот   
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10  комментариев
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16k
Booka1a 3 часа назад
мне кажется, чел на темной видел всё прекрасно. просто когда разворотчик сдал назад, тот решил, что его пропустят
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6k
Vladimir 2 минуты назад
На лицо неумение расположить свое ТС на дороге. Подобную картину я вижу почти каждый день. Возвращаясь домой, проезжаю по улице на которой есть полоса для разворота и поворота налево. Там сие разрешено, но дураков не меньше. Для начала надо тренировать глазомер, если не уверен, что развернешься за один прием, то сначала поворачиваешь на 90 град. и сдаешь назад, на свое старое место. Твой ряд все равно стоит. Потом убедившись, что за эти 5-10 сек справа никто не летит, доворачиваешь на оставшиеся 90 градусов. Правильный водитель на Камазе развернется там, где лох на Солярчике застрянет.
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6k
Roman 3 часа назад
Нарушение требования разметки или знака: от 1000 до 2000 или около того. Разметки не видно: претензии в письменном виде используем по назначению - помять и подтереться.
Зачем придурок таранил - не ясно, но теперь не отмажется, что "не успел среагировать".
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3k
Трям 3 часа назад
Мазги пирадал, мащина купиль.
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Олег

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