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Бывший дом Генри Форда в Детройте выставлен на продажу

Бывший дом Генри Форда в Детройте выставлен на продажу

Автор:
29 июня 2022 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Генри Форд   авто   автомир   автомобили   дом   недвижимость   
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Необычный образец наследия Ford выставлен на продажу в Детройте. Это не машина: это дом в районе Бостон-Эдисон, в котором основатель компании Генри Форд и его жена Клара жили до 1915 года. Он может стать вашим, если у вас есть около миллиона долларов.
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Источник:

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Метки: Ford   Генри Форд   авто   автомир   автомобили   дом   недвижимость   
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2  комментария
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6k
ZORRO 52 минуты назад
недорого за такой дом с историей
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3k
Vlamir Полчаса назад
Амерам ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Вот так купишь себе гнездо, а завтра новые санкции! Не пожить, не продать!
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