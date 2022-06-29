Бывший дом Генри Форда в Детройте выставлен на продажу

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Необычный образец наследия Ford выставлен на продажу в Детройте. Это не машина: это дом в районе Бостон-Эдисон, в котором основатель компании Генри Форд и его жена Клара жили до 1915 года. Он может стать вашим, если у вас есть около миллиона долларов.
В Детройте выставили на продажу дом легендарного Генри Форда. Он сменит владельца впервые за почти 40 лет. Его оценили в 975 000 долларов.
Дом располагается на участке площадью три четверти акра. Он был построен в 1908 году и принадлежал основателю компании Ford до 1915‑го. Нынешние его владельцы четвёртые по счёту. Они въехали в 1985 году.
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Особняк площадью почти 2200 квадратных метров имеет четыре спальни и пять санузлов, библиотеку, помещения для прислуги. На цокольном этаже располагаются прачечная, вторая кухня, кладовая и комната отдыха. На территории есть сад, гараж (изначально бывший каретным сараем) с дополнительными комнатами.
Последние владельцы, по их словам, всегда считали дом не своим, а Генри Форда. Поэтому они очень старались поддерживать жилище в аутентичном состоянии. Мебель, отделка и сантехника преимущественно сохранены в первозданном виде. Есть даже система внутренней связи образца начала XX века, но она не работает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Ford Генри Форд авто автомир автомобили дом недвижимость
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