Редкий Ford GT практически без пробега продали за полмиллиона долларов

Продавец утверждает, что автомобиль хранился в помещении с контролируемым климатом и регулярно проходил положенное техобслуживание. Кроме того, на этом Ford GT регулярно проверяли работу двигателя. Со стёкол машины не удалены заводские наклейки, а из салона — защитные пластиковые плёнки.