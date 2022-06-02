Редкий Ford GT практически без пробега продали за полмиллиона долларов

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Построенный в ознаменование 100-летия Ford Motor Company, Ford продвигал GT, как дань уважения культовому GT40, который привел компанию к четырехлетней победной серии в гонках «24 часа Ле-Мана» с 1966 по 1969 год.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer закончились торги за суперкар Ford GT первого поколения, который продавец называет «самым редким GT из доступных сейчас». Всего в период с 2004 по 2006 год Ford построил немногим более 4 тысяч купе этой модели, а выставленный на продажу экземпляр — один из тех двух, у которых жёлтый цвет кузова сочетается с отсутствием фирменных полос на кузове. Кроме того, этот Ford GT с 2006 года проехал всего 25 километров. Цена — 521 тысяча долларов.
Помимо ярко-жёлтого цвета кузова под названием Speed Yellow суперкар отличается красными тормозными суппортами с коваными колёсами BBS и чёрной отделкой интерьера.
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В этом поколении Ford GT оснащался 5,4-литровым наддувным V8 с отдачей 550 л.с. и 678 Нм крутящего момента. Двигатель работает с шестиступенчатой механической коробкой и дифференциалом повышенного трения.
Продавец утверждает, что автомобиль хранился в помещении с контролируемым климатом и регулярно проходил положенное техобслуживание. Кроме того, на этом Ford GT регулярно проверяли работу двигателя. Со стёкол машины не удалены заводские наклейки, а из салона — защитные пластиковые плёнки.
Первому своему владельцу суперкар, судя по приложенным фотографиям документов, обошёлся в 161 595 долларов. Таким образом, уже сейчас Ford GT стоит почти втрое дороже и, не исключено, будет дорожать и дальше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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