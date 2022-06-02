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Редкий Ford GT практически без пробега продали за полмиллиона долларов

Редкий Ford GT практически без пробега продали за полмиллиона долларов

Автор:
02 июня 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford GT   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
303
28
Построенный в ознаменование 100-летия Ford Motor Company, Ford продвигал GT, как дань уважения культовому GT40, который привел компанию к четырехлетней победной серии в гонках «24 часа Ле-Мана» с 1966 по 1969 год.
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Источник:

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Метки: Ford   Ford GT   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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2  комментария
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бон ли 5 часов назад
дефлекторы для печки как в рено логан
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24k
Ego sum qui sum 3 часа назад
к такому цвету шашечки нужны
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