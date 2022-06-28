Брачные игры двух водителей с небольшим ДТП на трассе в Подмосковье

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На Новорязанском шоссе в населённом пункте автор видео опередил справа BMW, а затем подрезал его. Такой наглости водитель немецкого кроссовера не стерпел.
Виталий сообщает: "Мажорчик на Х3 решил наказать за то, что я его по правой обогнал. Оплатил мне крыло в результате. Долго пытался доказать, что был прав.... очень обиделся, что ошибся)))."
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Один за каким-то хреном после обгона полез обратно на левую полосу. при свободной правой.
А другой решил учить.
Поделом обоим.
После такого даже не возникает вопроса, кто из них идиот:)
Как я вижу: ехал БМВ возможно со скоростью не больше 80-и, впереди населенный пункт. До него доипались два козланомудлана, у которых видимо понос вместе с родами. На БМВ включил обиженку и не расчитал габариты, бортанул дятлов....
Впервые в жизни мне жалко водителя БМВ, а вот регу так и надо, некуй было быдлячить на дороге