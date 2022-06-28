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Брачные игры двух водителей с небольшим ДТП на трассе в Подмосковье

Брачные игры двух водителей с небольшим ДТП на трассе в Подмосковье

Автор:
28 июня 2022 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
2482
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На Новорязанском шоссе в населённом пункте автор видео опередил справа BMW, а затем подрезал его. Такой наглости водитель немецкого кроссовера не стерпел.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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31  комментарий
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1k
tonic_guru 2 часа назад
Два идиота.
Один за каким-то хреном после обгона полез обратно на левую полосу. при свободной правой.
А другой решил учить.
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28k
EvilHomer 21 секунду назад
Комментарии на ютубе отключены не просто так, автор сам - дебил, сам хотел учить и напоролся на такого же как он мудака - учителя на дороге. Да и что то мне подсказывает, что начало конфликта осталось за кадром.
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2k
Трям 2 минуты назад
На Х3 ващета только бабы ездет...
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59
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
мажорчик? судя по корыту это какой то колхозник из доставки еды.
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48k
Олег Полчаса назад
Они поженились потом?
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5k
REDFOXY Полчаса назад
А звали их Биба и Боба...
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8k
Б.Касторский 52 минуты назад
Сам чучело начал учить, но когда его, дескать, а меня то за что?! И давай подбирать ругательства.
Поделом обоим.
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12k
Eltiftel Час назад
два дебила это сила....

Как я вижу: ехал БМВ возможно со скоростью не больше 80-и, впереди населенный пункт. До него доипались два козланомудлана, у которых видимо понос вместе с родами. На БМВ включил обиженку и не расчитал габариты, бортанул дятлов....

Впервые в жизни мне жалко водителя БМВ, а вот регу так и надо, некуй было быдлячить на дороге
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345
Куруш Час назад
Редкий случай, когда невозможно определить кто из участников наибольший долб.
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3k
Motorola Час назад
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421
povelitel3d Час назад
От глупости многие печали.
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274
cdzpm Час назад
два идиота + бмв головного мозга
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5k
azuver 2 часа назад
Всегда за рулём придерживаюсь правилу "3Д" Дай дорого дураку.
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421
povelitel3d azuver Час назад
Здесь, действительно, был дурак.
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323
Aleks azuver 39 минут назад
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