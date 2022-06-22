Водитель «Гольфа» спешил развернуться и устроил серьёзное ДТП

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В Санкт-Петербурге на перекрёстке проспектов Художников и Луначарского водитель «Гольфа» спешил развернуться вторым рядом и не пропустил встречный «Фокус».
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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