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Водитель «Гольфа» спешил развернуться и устроил серьёзное ДТП

Водитель «Гольфа» спешил развернуться и устроил серьёзное ДТП

Автор:
22 июня 2022 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Санкт-Петербурге на перекрёстке проспектов Художников и Луначарского водитель «Гольфа» спешил развернуться вторым рядом и не пропустил встречный «Фокус».

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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13  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Видео лучше без звука смотреть. Из всей тирады там пара слов без мата.
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2k
ProstoBoBka 18 минут назад
Водятлов, как на гольфе становится все больше. Вижу цель не вижу препятствий! Мне надо я еду... а вы там как-нибудь тормозите!
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9k
Hunson Abadeer 53 минуты назад
идиот
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629
vadimbar 59 минут назад
Ощущение, что Гольф почти целый, при этом у Форда как будто спереди был багажник с запчастями ))
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15k
Bill 2 часа назад
Интернет взорван
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Олег

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