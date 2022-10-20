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«Слона-то я и не приметил»: столкновение с "КамАЗом" под Тверью

«Слона-то я и не приметил»: столкновение с "КамАЗом" под Тверью

Автор:
20 октября 2022 14:16
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   КамАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Тверской области водитель автомобиля Volkswagen Bora, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество "КамАЗу", что привело к столкновению.

Источник:

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Метки: Volkswagen   КамАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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1  комментарий
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Andrey 36 минут назад
поток с обеих сторон, ну так сложно подождать минутку?
и нифига себе крепкий фольц, что он вообще выжил после такого удара
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Олег

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