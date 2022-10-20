«Слона-то я и не приметил»: столкновение с "КамАЗом" под Тверью

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В Тверской области водитель автомобиля Volkswagen Bora, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество "КамАЗу", что привело к столкновению.
Водитель "двенашки" передумал поворачивать налево
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АНТИФИШКИ
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Метки: Volkswagen КамАЗ аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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и нифига себе крепкий фольц, что он вообще выжил после такого удара