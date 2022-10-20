«Слона-то я и не приметил»: столкновение с "КамАЗом" под Тверью

Люди помогают людям: как в стране организовали помощь мобилизованным и их семьям

Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске

Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям

Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда

Авария дня. В Дагестане «КамАЗ» протаранил маршрутку, есть погибшие

Слона-то он и не приметил: момент столкновения с троллейбусом в Туле